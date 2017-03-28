В Viber 6.8 появились новые функции работы с к фотографиями

Viber объявила о доступности новой версии мобильного приложения мессенджера для платформ iOS и Android. С Viber 6.8 у них появится возможность прикрепить стикеры непосредственно к пересылаемым фотографиям.

В обновленном приложении пользователям также стал доступен специальный стикерпак – «Стикеры для фотографий». В нем можно найти стикеры в виде шляп, очков, усов и других забавных аксессуаров, которые помогут сделать каждое отправляемое фото индивидуальным. За прошедший год в Viber было отправлено более 40 млрд стикеров. Коллекция «Стикеры для фотографий» откроет для многомиллионной аудитории приложения по всему миру еще больше возможностей для увлекательного общения и самовыражения.

«Коллекция стикеров Viber – одна из самых больших на рынке. Мы очень гордимся каждым из них, – сказал Офир Эйял, продукт-директор Viber. – Теперь стикеры можно использовать в оформлении фотографий, а значит, у наших пользователей появится еще больше возможностей для самовыражения себя в общении с друзьями».

Сегодня в приложении Viber доступно свыше 32 тысяч стикеров. При этом пересылка фотографий и отправка стикеров занимают второе и третье места по популярности среди всех функций сервиса. Использование этих двух инструментов вместе сделает пользовательский опыт в Viber более увлекательным.