«Ростелеком» подключил к интернету более 50 сельских населенных пунктов Волгоградской области

«Ростелеком» в первом квартале 2017 года предоставил возможность подключения скоростного интернета в 53 селах Волгоградской области. Для обеспечения широкополосного доступа в интернет было модернизировано существующее оборудование и установлено новое монтированной емкостью более 6000 портов.

Совершенствуя инфраструктуру связи, «Ростелеком» расширяет границы возможностей для сельских жителей, которые теперь могут воспользоваться полным спектром телекоммуникационных услуг: интернета, интерактивного телевидения и дополнительными сервисами, в том числе и мобильными.

Расширение технических возможностей позволяет предлагать потенциальным пользователям разнообразные пакетные решения, что значительно сокращает их затраты на услуги связи за счет дополнительных скидок и бонусов, предусмотренных при комплексном использовании услуг.

Василий Петров, житель села Лазное, сказал: «Очень доволен качеством и скоростью интернета. Благодаря «Ростелекому» у моей семьи появились новые возможности для общения, обучения и досуга».

Татьяна Бусова, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала «Ростелекома», сказала: «Телекоммуникации дают людям возможность полноценно общаться с окружающим миром, реализовывать свои желания и потребности вне зависимости от места их проживания. Жизнь в современном обществе уже немыслима без доступа к информационным ресурсам. Наша компания стремится максимально вкладывать в развитие равных возможностей для жителей городов и периферии в доступе к глобальной сети».

Сейчас жителям сельских населенных пунктов доступно пакетное предложение по акции «Максимум выгоды». Доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и пакет «Твой стартовый» «Интерактивного ТВ» (127 каналов) можно подключить за 700 руб./мес. Подключение пакета «Твой оптимальный» - скорость до 100 Мбит/с и пакет Интерактивного ТВ (154 канала) - обойдётся в 900руб./мес. Стоимость оборудования (Wi-Fi-роутера и ТВ-приставки), приобретенного в рассрочку, включена в стоимость этих пакетов.