eBay, Ozon.ru и «Российский экспортный центр» будут совместно развивать российский онлайн-экспорт

Компании eBay, Ozon.ru и «Российский экспортный центр» (РЭЦ) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали трехстороннее соглашение по развитию внешнеэкономической деятельности и, в частности, экспорта по каналам электронной торговли. Об этом CNews сообщили в eBay.

Как отмечается, одной из основных целей соглашения является совместная работа по поддержке российского несырьевого экспорта и стимулированию участия российских продавцов в международной электронной торговле. Ozon.ru будет заниматься продвижением российских товаров и агрегацией их для размещения на международной площадке eBay, где будет создана экосистема для упрощенного размещения российской продукции. Сотрудничество также будет направлено на формирование детализированной тарифной сетки на экспортные логистические услуги с целью увеличения российских продаж за рубеж.

«Сегодня в России десятки тысяч талантливых производителей, товары которых востребованы в других странах. Однако до сих пор нет единой и понятной системы, как им выходить на другие рынки, — отметил Илья Кретов, генеральный директор eBay в России и на развивающихся рынках Европы. — Более того, даже если они вышли за пределы России, встает вопрос, как сделать так, чтобы их товары увидело большое количество покупателей. И наша задача состоит именно в том, чтобы сделать розничный экспорт простым, дать современный и надежный источник развития электронной коммерции в России. В стратегической связке с ключевыми игроками рынка — Ozon.ru и РЭЦ — мы открываем новую страницу для простого выхода российских производителей на рынок мировой торговли».

«Мы гордимся, что сможем предложить тысячи товаров российского производства из разных категорий международным покупателям. Мы видим eBay в качестве правильного партнера для этой возможности. Наша компания рада быть частью экспортного развития России», — заявил Дэнни Перекальски, генеральный директор Ozon.ru.

«Для нас всегда была важна ответная инициатива со стороны представителей рынка, их готовность сотрудничать, ведь без этого невозможно добиться значимых результатов. Сегодня наша инициатива поддержана мировым маркетплейсом и одним из крупнейших интернет-магазинов в России. Тот факт, что Ozon.ru и eBay объединяются с “Российским экспортным центром”, чтобы совместно развивать экспорт по каналам электронной торговли, свидетельствует о готовности бизнеса встраиваться в проекты, продвигаемые на уровне государства», — считает Петр Фрадков, глава «Российского экспортного центра».

Участники соглашения также планируют проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов по вопросам развития экспортной электронной торговли и внешнеэкономической деятельности российских экспортеров.