Результаты ЕГЭ теперь доступны на Едином портале госуслуг

Министерство связи и массовых коммуникаций ФР объявило о запуске сервиса, который позволяет получить предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Как сообщили CNews в Минкомсвязи РФ, услуга доступна всем пользователям ЕПГУ, которые имеют подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Услуга оказывается в режиме реального времени и предоставляется бесплатно.

Для получения результатов экзаменов пользователю ЕПГУ необходимо зарегистрироваться или войти на Единый портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде. В заявке необходимо обратить внимание на корректность данных — имени, фамилии и отчества, данных паспорта (без указания серии) и региона, или ввести код регистрации ЕГЭ. Получить можно общую информацию по всем экзаменам, а также подробную по каждому из них.

Ведомство также представило расписание аттестации по предметам Единого государственного экзамена: 2 июня — математика профильного уровня; 5 июня — обществознание; 7 июня — физика, литература; 9 июня — русский язык; 13 июня — иностранные языки, биология; 15 июня — иностранные языки (устно); 16 июня — иностранные языки (устно); 19 июня — химия, история; 20 июня — резерв: география, информатика и ИКТ; 21 июня — резерв: литература, химия, физика, обществознание; 22 июня — резерв: биология, история, иностранные языки; 23 июня — резерв: иностранные языки (устно); 28 июня — резерв: математика базового уровня, математика профильного уровня; 29 июня — резерв: русский язык; 1 июля — резерв: по всем предметам.