«Мегафон» обеспечил интернетом до 300 Мбит/с Краснодар и пригороды

«Мегафон» объявила о максимальном расширении доступности сверхскоростного интернета 4G+ (LTE-Advanced) на скорости до 300 Мбит/с в краевой столице и четырех крупных пригородных территориях.

Свыше 300 новых базовых станций LTE-Advanced «Мегафона» заработали по всему Краснодару и в ближайших станицах - Динская, Елизаветинская, Старокорсунская и Новотитаровская. Новейшая технология передачи данных позволяет использовать все преимущества скоростного мобильного интернета.

«Это наш крупнейший технический проект по развитию LTE-Advanced за последний год. В Краснодарском крае у «Мегафона» есть мощное конкурентное преимущество — мы используем самую широкую полосу радиочастот — и поэтому даём абонентам максимально возможную скорость в сетях 4G и 4G+, — отметил Денис Артемьев, директор отделения компании «Мегафон» по Краснодарскому краю и республике Адыгея. — Для пригородов столицы Кубани расширение сети 4G+ стало особо важным событием: сегодня там просто нет более скоростной альтернативы проводному интернету. Тем более это актуально в свете запуска нашей новой тарифной линейки «Включайся!», которая даёт абонентам значительно большие пакеты интернет-трафика на просмотр видео и общение в соцсетях».

Новые возможности мобильного интернета 4G+ «Мегафон» предлагает не только массовому пользователю, но и бизнесу региона, который сможет оптимизировать свои бизнес-процессы и сделать их более мобильными. Поддерживающие технологию LTE-Advanced модемы, роутеры, смартфоны и планшеты доступны в интернет-магазине «Мегафона» по цене от 2 590 руб.