Мобильные приложения «Альпари» продолжают завоевывать международную популярность

«Альпари» сообщила о том, что количество трейдеров и инвесторов, использующих для работы на внебиржевом валютном рынке мобильные приложения международного финансового бренда Альпари, превысило 400 тыс. по предварительным итогам 2017 года.

В уходящем году более 300 тыс. новых пользователей — клиентов «Альпари» по всему миру, выбрали мобильные приложения компании. На данный момент в линейке сервисов Альпари насчитывается три приложения — Alpari Invest, Alpari Options и Alpari Mobile, — которые продолжают активное развитие и экспансию на международных рынках.

Первой собственной разработкой IT-специалистов «Альпари» стало приложение Alpari Invest, в котором собрана самая полная и актуальная информация по всем инвестиционным продуктам — ПАММ-счетам, ПАММ-портфелям и структурированным продуктам. С помощью этого сервиса, запущенного в начале 2014 года, клиенты «Альпари» получили возможность управлять своими инвестициями с мобильных устройств с операционными системами iOS или Android.

Недавно в приложении Alpari Invest произошло очередное улучшение, имеющее прямое отношение к комфорту работы инвесторов — запущена платежная система Apple Pay, с помощью которой можно оперативно пополнять счет. Минимальная сумма пополнения составляет около 5 USD. Данный сервис интегрирован в Alpari Invest и Alpari Mobile iOS.

В середине прошлого года линейку сервисов «Альпари» пополнило мобильное приложение Alpari Options, которое на данный момент работает на базе операционных систем iOS и Android. Благодаря простоте и удобству настроек Alpari Options позволяет даже новичку быстро освоить основы трейдинга и вести самостоятельную торговлю в любое время, в любом месте. Мобильная платформа полностью самодостаточна и, не покидая ее, можно зарегистрировать Личный кабинет, пополнить счет или вывести средства.

В начале 2017 года «Альпари» запустила еще одну собственную разработку — мобильное приложение Alpari Mobile для устройств с операционной системой iOS, а с начала августа Alpari Mobile стала доступна и на Android. Это приложение открывает доступ к обновляющимся в режиме реального времени котировкам всех основных инструментов валютного рынка, фондовым индексам, фьючерсам, акциям, процентным ставкам центробанков, новостям рынка и аналитике. Также с помощью Alpari Mobile можно зарегистрировать Личный кабинет, открывать и пополнять счета.

На сегодняшний день мобильные приложения «Альпари» поддерживают интерфейсы на 9 языках: английском, китайском, испанском, русском, португальском, вьетнамском, индонезийском, арабском и фарси. Этот список будет расширяться. Среди макроэкономических регионов, в которых наиболее популярны мобильные разработки международного финансового бренда «Альпари», можно отметить Россию, страны СНГ, ЕС, Китай, Индию, а также некоторые страны Латинской Америки и Африки.

«"Альпари" всегда стремится вывести работу своих клиентов на более высокий технологический уровень. Мы создали продукты и сервисы, которые идут в авангарде валютного рынка. Их отличает широкий функционал, структурированность и оперативное обновление. Сегодня мы отмечаем постоянно растущий спрос на мобильные приложения Альпари по всему миру. А международное профессиональное сообщество регулярно отмечает наши успехи в области IT-разработок», — отметил Андрей Дашин, владелец международного финансового бренда «Альпари».

В мае 2017 года крупный международный портал FX Empire отметил «Альпари» в своей ежегодной премии «Лучшие форекс-брокеры». Победу в номинации «Самый инновационный брокер» присудила многотысячная аудитория этого издания, отдав более 81% голосов за «Альпари». Как отметили организаторы этой премии, победа в номинации присуждается форекс-брокерам, существенно опережающим конкурентов по совершенству технической базы, качеству и количеству успешно внедренных IT-решений.