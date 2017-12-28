Альфа-Банк внедрил открытие брокерского счета онлайн

Альфа-Банк запустил онлайн-сервис по покупке и продаже ценных бумаг. Сервис интегрирован в мобильное приложение для физических лиц «Альфа-Мобайл», где появился соответствующий раздел «Инвестиции».

Обновленный «Альфа-Мобайл» позволяет дистанционно покупать и продавать государственные облигации, еврооблигации и корпоративные облигации таких эмитентов, как Сбербанк и Евраз, ВТБ и Газпром, Облигации Федерального Займа, а также контролировать доходность ценных бумаг, отслеживать начисление купонного дохода. Облигации – консервативный инвестиционный инструмент, который дает возможность получать доходность выше депозита.

Существенно, что минимальный порог при покупке ценных бумаг, номинированных в отечественной валюте, составляет 1100 рублей, при работе в валюте США - 1800 долларов, что открывает доступ к фондовому рынку широкой аудитории непрофессиональных инвесторов, которые сейчас активно пользуются приложением банка.

Благодаря тому, что теперь открытие брокерского счета происходит онлайн (без предоставления документов в банк), клиенты Альфа-Банка могут начать инвестировать, не покидая привычного интерфейса «Альфа-Мобайл». В приложении реализован полностью непрерывный онлайн-процесс - от открытия брокерского счета до совершения сделки, который занимает не более 5 минут.

Для начала работы достаточно выбрать опцию «Открыть брокерский счет» в мобильном банке. Счет становится активным уже через несколько секунд. Пополнить его можно мгновенно, сделав перевод с любого другого счета клиента. Ключевое отличие от услуг банков-конкурентов состоит в том, что клиент Альфа-Банка может совершить сделку по покупке инвестиционных инструментов с нуля очень быстро и ни разу не посетив отделение банка.

«В условиях падающей доходности депозитов мы наблюдаем растущий интерес клиентов к тем возможностям, которые предоставляют финансовые рынки. Мы создали очень простой онлайн-сервис для инвестирования, который позволяет нашим клиентам получать повышенную доходность» - отмечает соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Альфа-Банка Саймон Вайн.

Уже сейчас онлайн-сервисом могут воспользоваться премиальные клиенты Альфа-Банка (владельцы пакетов услуг «Максимум+» и «Максимум»). В ближайшее время инвестирование в приложении «Альфа-Мобайл» станет доступно всем розничным клиентам банка, а выбор инструментов и услуг станет гораздо шире.