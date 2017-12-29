Мессенджер TamTam запустил звонки с компьютера и десктопное приложение

Мессенджер TamTam открыл возможность голосовых и видеозвонков с компьютера. Совершать звонки можно в веб-версии TamTam и с помощью нового десктопного приложения для Windows, Mac OS и Linux.

В приложении доступны все возможности веб-версии TamTam: переписка и создание чатов, добавление новых контактов, отправка файлов, фото и видео. Пользователи также могут создавать каналы и публичные чаты со ссылкой, а также подписываться на интересные каналы СМИ, блогеров и звезд.

TamTam – мессенджер холдинга Mail.Ru Group, созданный в мае 2017 г. С помощью TamTam можно переписываться в личных сообщениях, а также в групповых, приватных и публичных чатах.

Авторы контента могут вести в TamTam собственные приватные и публичные каналы: со своими подписчиками в мессенджере уже общаются российские звезды, СМИ, блогеры и популярные тематические паблики.

TamTam позволяет делиться стикерами с gif-анимацией, отправлять файлы, фотографии, видео и аудиозаписи, показывать live-трансляции внутри мессенджера.