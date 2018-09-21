«Ростех» наладит производство «умной» электроники с технологиями интернета вещей

«Ростех» планирует с 2020 г. начать серийное производство бытовой электроники с технологиями интернета вещей. Прототип первого устройства – перспективной модели холодильника для «умного дома» – создан специалистами завода «ПОЗиС» (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») и в ближайшие месяцы выйдет на испытания.

Холодильники Pozis с технологиями интернета вещей смогут самостоятельно отслеживать наличие продуктов, их сроки годности и делать заказы в интернет-магазинах.

Подобные устройства и другие современные цифровые модели в течение несколько лет станут основой продуктовой линейки Pozis. Для освоения их серийного производства завод реализует масштабный инвестиционный проект стоимостью 2 млрд руб. Об этом заявил сегодня в ходе визита на завод «ПОЗиС» генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Ростех» развивает перспективные цифровые технологии, которые обретают популярность во всем мире. К ним относится, в частности, интернет вещей и системы «умного дома», которые обеспечивают взаимодействие бытовых устройств и выполняют многие функции без участия человека. Такие технологии сегодня внедряются в разработках нашего завода «ПОЗиС», где создается линейка российской холодильной техники нового поколения – современной, качественной и относительно недорогой. За счет новинок предприятие планирует выйти с 2021 г. на рекордные объемы поставок – порядка 600 тыс. устройств в год», – сказал Сергей Чемезов.

Инвестиционный проект, реализуемый на «ПОЗиС», предусматривает расширение модельного ряда с использованием новых цифровых технологий, а также модернизацию производства с внедрением современной промышленной робототехники. К настоящему времени на заводе уже введены в эксплуатацию семь автоматических линий для изготовления корпусных элементов холодильных приборов. Благодаря этому ручной труд на предприятии сведен к минимуму, производительность выросла почти в два раза.

Завод «ПОЗиС» входит в ТОП-3 российских производителей холодильной техники по объемам выпуска. Всего за годы работы предприятием выпущено более 13,8 млн холодильников.