МГТС упростила абонентам доступ к онлайн-кинотеатру ivi

«Московская городская телефонная сеть», один из крупнейших операторов фиксированной связи в Европе, входящий в Группу МТС, и ivi, один из крупнейших в России онлайн-кинотеатров, объявили о партнерстве, благодаря которому пользователям цифрового ТВ МГТС будет проще и удобнее смотреть и оплачивать контент видеосервиса.

Оформив специальную подписку, разработанную с учетом предпочтений пользователей цифрового ТВ МГТС, клиенты компании в удобное для них время увидят киноновинки, шедевры мирового и отечественного кинематографа не только на десктопе и мобильных устройствах, но и на экране большого телевизора, в том числе без функции Smart TV.

Используемая модель оплаты подписки значительно упрощает доступ к просмотру видео и впервые в России осуществляется непосредственно через интернет-провайдера, а не онлайн-кинотеатр. Подписка на ivi активируется в интерфейсе ТВ-приставки в разделе «Приложения». При этом совершать дополнительные действия и вводить данные банковской карты не требуется – стоимость подписки автоматически включена в общий счет за услуги МГТС в следующем месяце.

«Жители мегаполисов ежедневно потребляют терабайты информации, которой очень сложно управлять. Мы стремимся сделать жизнь наших клиентов более комфортной и предоставить им легкий выбор – что, когда и на каком устройстве смотреть. Благодаря партнерству с ivi, мы расширяем видеотеку легального контента, которую можно смотреть на большом домашнем экране, и значительно упрощаем процесс подписки и оплаты видеоконтента, — сказал коммерческий директор МГТС Алексей Назаров. — Это позволяет нам создать наиболее удобную пользовательскую модель «смотреть что угодно, платить один раз».

«Мы хотим, чтобы все наши пользователи смотрели любимые фильмы и сериалы удобным им способом – будь то смартфон или телевизор. Сотрудничество с МГТС привлечет внимание дополнительной московской аудитории, которая привыкла смотреть качественный видеоконтент по телевизору, — сказал Александр Шиндин, заместитель генерального директора по дистрибуции ivi. — Новый метод оплаты подписки поможет ivi привлечь новых пользователей, а МГТС — расширить клиентскую базу».

До конца года клиенты МГТС увидят премьеры, сопродюсером которых выступил ivi. Это две российские драмы – «Временные трудности», участник «Кинотавра 2018», и «Непрощенный» – работа режиссера Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Поклонники сериалов смогут также оценить осенние новинки, среди которых — второй сезон мистического сериала «Табу» с Томом Харди в главной роли, российский детективный многосерийный фильм «Sпарта» от Егора Баранова, режиссера популярного кинопроекта «Гоголь», и доступный только подписчикам видеосервиса, остросюжетный европейский сериал «Черные вдовы».

Специальная подписка для клиентов МГТС стоит в два раза дешевле обычной подписки, доступной остальным пользователям онлайн-кинотеатра, – 199 руб. в месяц.