В «Сбербанке онлайн» на Android появилась возможность звонить через интернет

В приложении «Сбербанк онлайн» для Android появилась функция «интернет-звонок», позволяющая связываться с контакт-центром Сбербанка по голосовой связи через интернет. На iOS аналогичная функция появилась в июне 2018 г.

При подключении к интернету через Wi-Fi вызов для клиента становится полностью бесплатным из любой точки мира и возможен даже при отрицательном балансе счета мобильного телефона. В случае подключения через сотовую сеть приложение будет использовать интернет-трафик, оплачиваемый в соответствии с тарифом мобильного оператора.

Новый сервис особенно актуален для людей, путешествующих вне домашнего региона или за пределами России, а также клиентов Сбербанка, которые часто бывают в командировках, проживают за рубежом или пользуются тарифами с достаточным лимитом интернет-трафика.

Елена Серова, руководитель дивизиона «Забота о клиентах» розничного блока Сбербанка, сказала: «Функция связи через интернет призвана помочь клиентам банка в те моменты, когда обычный звонок в контакт-центр либо невозможен, в силу отсутствия покрытия сотовой сети, либо слишком дорог из-за роуминга. До конца года мы внедрим ряд сервисов, которые сделают наше приложение еще более удобным для коммуникаций с банком».