Ozon отказался от бумаг в работе с поставщиками в пользу Synerdocs

Благодаря Synerdocs интернет-магазин Ozon ускорил бизнес-процессы и избавил поставщиков услуг от бумажной волокиты. Компания решила масштабировать эффект и перейти на безбумажный юридически значимый документооборот с другими контрагентами.

С 2016 г. компания обменивается с контрагентами юридически значимыми электронными документами, используя сервис Synerdocs. Первыми, кто оценил преимущества внешнего электронного документооборота (ЭДО), стали поставщики услуг. В их числе владельцы постаматов, арендодатели, рекламные компании. Они обмениваются с Ozon счетами-фактурами, УПД, актами и иными документами.

«Сервис позволяет снижать расходы на доставку документов контрагентам, быстрее проводить оплату за услуги и товары, — сказала заместитель главного бухгалтера компании Ozon Елена Курлович. — Высвобождается и время сотрудника — на поиск, подписание и подготовку документов к отправке бухгалтеру требуется лишь несколько минут».

Главное преимущество Synerdocs — электронный документооборот с поставщиками является юридически значимым. В отличие от EDI-провайдеров, услугами которых часто пользуются торговые организации, оператор ЭДО при обмене документами гарантирует соблюдение всех требований законодательства. Именно поэтому «первичку», подписанную и доставленную в сервисе Synerdocs, можно представлять в ФНС и суды.

«Ozon рассматривает возможности электронного документооборота с другими контрагентами, в том числе с поставщиками товаров, — сказал менеджер по работе с ключевыми клиентами Synerdocs Константин Алексеев. — Также компания оценивает решения для внешнего обмена неформализованными документами»