ВТБ запустил сервис международных переводов на своем сайте

Банк ВТБ запустил на своем сайте опцию международных переводов с карты на карту. Проект реализован совместно с провайдером PAYMO.

Новый сервис позволяет совершать переводы клиентам всех российских банков со своих карт на карты банков ряда стран СНГ и Европы, а также клиентам иностранных банков стран СНГ и Европы (владельцам карт Mastercard) на карты любых российских и иностранных банков стран СНГ и Европы.

Получение средств занимает от нескольких секунд до получаса, точные сроки зависят от банка-эмитента.

«Реализация этой услуги потребовала от всех сторон-участников проекта внедрения самых передовых технологий, отвечающих высоким стандартам безопасности, конфиденциальности и требованиям международных платежных систем. Благодаря этому сервис получился высокотехнологичным, удобным и абсолютно безопасным для пользователя», – отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Для осуществления денежных операций на иностранные карты отправителю достаточно ввести номер карты и имя получателя.

Комиссия за международный перевод составляет от 1% до 1,5%.