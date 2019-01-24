«Ростелеком» в Татарстане перевел договоры в онлайн

«Ростелеком» начал заключать с абонентами в Татарстане договоры в электронном виде. Цифровой сервис упрощает процедуру оформления документа и обеспечивает надежность его хранения. Услуга доступна новым и подключающим дополнительные услуги абонентам.

Для заключения электронного договора клиенту достаточно с помощью собственного смартфона или другого персонального устройства заполнить на специальном ресурсе «Ростелекома» необходимые поля и «подписать» его. Аналогом цифровой подписи служит код, полученный по SMS. После подписания документ автоматически направляется в электронный архив компании, а абонент сохраняет его на своем устройстве.

Житель Казани Олег Спиридонов, подключивший пакет «Домашнего интернета» и «Интерактивного ТВ», первым воспользовался новым сервисом.

«Во время монтажных работ сотрудник «Ростелекома» предложил заключить договор в электронном виде. Воспользовавшись компьютером, я ввел необходимые данные всего за пару минут и получил готовый документ, который сразу же сохранил. Теперь он всегда у меня под рукой», – отметил Олег.

«С каждым днем все больше наших новых абонентов в Казани выбирают электронный договор. Сервис только начал свою работу, но уже виден результат. Мы значительно ускорили оформление документов. На заполнение данных у уходит не более пяти минут. Для абонента это просто, быстро и удобно. Для нас – экономия тысяч листов бумаги плюс снижение затрат на подготовку, обработку и хранение документов. При желании клиент может выбрать и бумажный вариант», – сказал директор филиала «Ростелекома» в Республике Татарстан Андрей Юдов.

Компания активно развивает цифровые сервисы, которыми можно воспользоваться в любое время и в любом месте. Электронный договор запущен в Поволжье в декабре 2018 г. Услугой уже воспользовались три тысячи абонентов. Пока сервис доступен в Оренбурге, Саранске, Казани и Нижнем Новгороде. В остальных регионах ПФO он заработает до конца первого квартала.