«Ростелеком» подключил к интернету больницы Челябинской области

«Ростелеком» обеспечил точки доступа в интернет для 223 подразделений лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) из 35 районов и городов Челябинской области в рамках федерального проекта по обеспечению услугами связи сельских больниц и поликлиник.

Телекоммуникационная инфраструктура связи позволит преодолеть территориальную удаленность сельских медучреждений, ускорит диагностику и лечение пациентов. Врачи смогут оперативно получать расшифровки анализов и медицинских изображений, проводить онлайн-консультации, дистанционно проходить курсы повышения квалификации.

«Внедрение современных технологий в медицинских учреждениях является частью региональной программы по развитию цифровой экономики Челябинской области, одобренной губернатором Борисом Дубровским. Программа рассчитана на ближайшие шесть лет. Уже к концу 2021 г. мы планируем подключить к интернету 1281 медицинскую организацию, в том числе фельдшерские пункты. Благодаря этой работе мы не только создаем возможность для внедрения телемедицины, но и условия для подключения персонала сельских больниц к единой цифровой экосистеме профессиональных врачей, для их перехода на электронный медицинский документооборот, обеспечения обратной связи с населением в цифровом формате», — отметил министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

«Благодаря строительству оптических линий связи медицинские учреждения обеспечены скоростным доступом в интернет. Скорость соединения составляет не менее десяти мегабит в секунду. Этого достаточно, чтобы цифровые технологии получили дальнейшее развитие в каждом медучреждении, чтобы для персонала больниц был обеспечен удобный и простой доступ к необходимой информации, а жители могли получить современную, квалифицированную помощь», — сказал директор Челябинского филиала «Ростелекома» Михаил Сергеев.

В целом для формирования телеком-инфраструктуры проекта компания построила на Южном Урале более 415 километров волоконно-оптических линий связи. Для выполнения госпрограммы были, в том числе, проведены уникальные работы строительства подземных скважин для прокладки волоконно-оптических линий связи методом горизонтально-направленного бурения под федеральной трассой М-5 Урал и под железнодорожными путями.

В результате интернет-каналами могут пользоваться сотрудники медучреждений в 35 муниципалитетах Челябинской области: Агаповского, Аргаяшского, Ашинского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Верхнеуфалейского, Еманжелинского, Еткульского, Златоустовского, Карталинского, Каслинского, Кизильского, Копейского, Коркинского, Кыштымского, Красноармейского, Кунашакского, Кусинского, Магнитогорского, Миасского, Нагайбакского, Нязепетровского, Озерского, Октябрьского, Пластовского, Саткинского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Уйского, Чебаркульского, Челябинского, Чесменского, Южноуральского районов и городских округов. Всего в России по программе к высокоскоростному интернету подключено около шести тысяч лечебно-профилактических учреждений.

Поручение о подключении в течение 2017-2018 гг. всех российских больниц и поликлиник к скоростному интернету было дано Президентом РФ Владимиром Путиным. Минкомсвязи России и «Ростелеком» подписали ряд госконтрактов на подключение к интернету ЛПУ. Только в течение 2018 г. высокоскоростной доступ в интернет получили около шести тысяч медицинских организаций по всей стране.