Графика Radeon и средства разработки AMD выбраны для игровой платформы Google Stadia

Google выбрала специальные графические процессоры AMD Radeon для ЦОД в качестве основы стримингового сервиса Google Stadia на базе Linux и Vulkan. Об этом CNews сообщила пресс-служба AMD.

Компания AMD также поддерживает Google в области разработки ПО, включая инструмент AMD Radeon GPU Profiler (RGP) и открытый драйвер Vulkan на базе Linux. Они помогают разработчикам игр оптимизировать свои будущие продукты для работы на новой платформе.

Стриминг игр с богатой графикой миллионам пользователей по требованию из облачной среды требует наличия высокопроизводительных вычислительных возможностей, чтобы свести к минимуму задержки и максимизировать игровую производительность. Кроме этого подобные проекты требуют наличия продвинутых технологий, помогающих справляться с вызовами в области поддержки ЦОД, в частности обеспечивать безопасность, управляемость и масштабируемость.

Специальные высокопроизводительные графические процессоры AMD Radeon для Google Stadia отличаются: наличием второго поколения памяти High-Bandwidth Memory (HBM2), которая позволяет экономить энергию при небольшом объеме; поддержкой критически важных для ЦОД функций, таких как защита на уровне ЕСС (Error Correcting Code), чтобы гарантировать целостность данных; быстрой и предсказуемой производительностью с необходимыми функциями безопасности для облачных игр за счет применения первой в отрасли технологии аппаратной виртуализации GPU на базе открытого стандарта SR-IOV (Single-Root I/O Virtualization).

Архитектура графических решений AMD использована в широком спектре современных игровых платформ – от ПК до наиболее популярных игровых консолей. Благодаря этому разработчики могут оптимизировать свои продукты для единой архитектуры GPU, чтобы получить преимущества на множестве платформ, в число которых теперь входят крупнейшие облачные сервисы.

Программные решения компании AMD позволяют разработчикам оптимизировать свои игры и приложения для графики AMD Radeon. Компания AMD дает разработчикам широкий спектр опций, гарантирует необходимую гибкость для оптимизации производительности приложений на базе графического процессора и придерживается долгосрочной стратегии работы с открытыми платформами. В частности, AMD выпускает драйверы для Linux и обеспечивает поддержку низкоуровневых API Vulkan с обширными возможностями контроля производительности, эффективности и возможностей графики AMD Radeon.

Драйверы AMD с открытым кодом для Linux позволяют компании Google и ее партнерам-разработчикам изучать код с полным пониманием, как именно работают драйверы, и еще лучше оптимизировать свои приложения для работы с графикой AMD Radeon. Драйвер также содержит в себе компонент трассировки приложений, который вместе с инструментом AMD Radeon GPU Profiler (RGP) предоставляет доступ к подробной информации о том, как отдельные нагрузки обрабатываются графикой AMD Radeon. Благодаря выявлению аспектов синхронизации, которые потенциально могут помочь с оптимизациями, разработчики получают исключительную возможность создавать приложения, демонстрирующие максимально возможную производительность на графических процессорах AMD Radeon.

AMD Radeon GPU Profiler позволяет разработчикам игр анализировать, как каждое из их приложений использует ресурсы GPU, включая отслеживание вычислительных и графических потоков. Разработчики получают возможность узнать время каждого события и оптимизировать свои игры для работы с Google Stadia. RGP также обеспечивает совместимость с популярным средством отладки графики с открытым кодом RenderDoc, чтобы предложить разработчикам возможность еще более глубокого анализа рендеринга каждого кадра в реальном времени. Благодаря этому сокращается время, необходимое на отладку и профилирование кадров.

В виртуальной среде RGP работает точно так же, как и на отдельно взятом ПК. Благодаря этому разработчики смогут оптимизировать свои приложения и для виртуальных графических процессоров в больших вычислительных средах.