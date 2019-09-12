Mail.ru Group запустил бизнес-мессенджер Myteam

Mail.ru Group представил новый мессенджер для компаний — Myteam. Мессенджер упростит рабочие процессы и предотвратит возможные утечки информации. Благодаря Myteam компании смогут выстроить быструю, эффективную и безопасную коммуникацию между сотрудниками.

Myteam — универсальный инструмент для решения персональных и командных задач сотрудников. В нем можно комфортно общаться с коллегами в групповых чатах и оперативно разбираться с рутинными вопросами. Кроме того, благодаря удобной облачной системе синхронизации сотрудники имеют доступ к файлам переписки на любых устройствах.

Одно из ключевых преимуществ бизнес-мессенджера — безопасность корпоративных данных. Настройки Myteam помогают предотвращать утечки информации, защищать коммерческие тайны и другие важные данные. Доступ к файлам и групповым перепискам есть только у сотрудников компании. Если кто-то из участников чата покинет компанию, он больше не сможет открыть историю переписки или общие документы. Исключение уволившихся сотрудников из чата происходит автоматически, это значит, что компаниям не придется каждый раз вручную проверять все группы и каналы.

В мессенджере есть все ключевые функции для комфортной и быстрой работы в команде. С помощью Myteam можно создавать и блокировать аккаунты сотрудников, создавать групповые чаты и назначать администраторов, совершать аудио- и видеозвонки, в том числе групповые, и делиться экраном с собеседником во время звонков, обмениваться файлами любых типов, а также организовывать отдельные каналы для распространения информации, новостей компании, отдельных подразделений и тд. и создавать чат-ботов для получения информации из баз знаний компании, а также мониторинга, выполнения различных действий или заполнения стандартных документов.

Также в Myteam предусмотрена удобная система поиска контактов сотрудников. Найти нужного коллегу можно за несколько секунд, указав его имя или фамилию в строке поиска. Работникам из разных подразделений будет удобнее находить друг друга, а новые сотрудники смогут быстрее познакомиться с коллегами и легче адаптироваться.

«Большинство мессенджеров, которые сейчас существуют на рынке, создавались именно для личных переписок, однако затем в компаниях их стали использовать как рабочий инструмент. У современных пользователей, зачастую, сообщений по работе приходит не меньше, а даже больше, чем от родных и близких. Поддерживать эффективное общение с коллегами и легкие беседы с друзьями на одной и той же площадке может быть неудобно. Мессенджер Myteam решает эту проблему, так как изначально задумывался как решение для бизнеса. Он помогает пользователю сконцентрироваться на деловом общении и при этом не нарушает его личных границ», — отметила Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group.

Myteam представлен в рамках платформы «Mail.ru для бизнеса». В тарифной линейке мессенджера доступны несколько предложений: бесплатный тариф включает в себя все стандартные функции — групповые чаты и каналы, аудио- и видеозвонки, чат-боты и тд. Также существует расширенная версия, в которую входит дополнительная техническая поддержка сотрудников платформы и ряд дополнительных возможностей по управлению организацией.

Для очень крупных компаний с повышенными требованиями безопасности создано специальное предложение On-premise с возможностью разворачивания всей инфраструктуры на внутренних серверах компании.