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Скидки в Renter на dedicated-серверы до 15% при оплате услуг на несколько месяцев

Интернет Хостинг и домены Интеграция Инфраструктура

Хостинг-провайдер Renter, специализирующийся на аренде выделенных серверов, обновил систему биллинга: при оплате услуги сразу на несколько месяцев клиенты получат до 15% скидки.

Система оплаты услуг хостинг-провайдера Renter стала удобнее и выгоднее. Если раньше клиенты могли продлевать услуги только на один месяц, то теперь это можно делать единовременно на 3, 6 месяцев или на год. Кроме того, оплачивая выделенный сервер сразу на несколько месяцев, пользователь автоматически получает скидку.

Размер бонуса зависит от срока заказа услуги. При оплате 3 месяцев скидка составит 5%, при оплате 6 месяцев — 10%. Заказав сервер сразу на год, клиент получит самую большую скидку — 15%.

Хостинг-компания Renter работает на рынке с 2003 года. Ключевая специализация — предоставление и обслуживание выделенных серверов и ПО от ведущих разработчиков отрасли, таких как ISP Systems и Microsoft. Сегодня количество клиентов, которые оценили высокий уровень сервиса и низкие цены Renter, превышает 4 000. Среди клиентов компании телемагазин Shop and Show, сервис-провайдер RGL Service, консалтинговый центр «Бизнес-Гарант», ведущее финансовое интернет-медиа «Банкир.Ру», издательство учебной литературы для вузов «Лань» и другие бренды.



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