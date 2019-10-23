Банк «Восточный» обновил свое мобильное приложение

«Восточный» обновил мобильный банк на платформах iOS и Android. Осеннее обновление расширило функциональность приложения.

В новой версии существенно упрощен сценарий регистрации пользователя – для первого входа достаточно знать номер карты или номер счета. Это позволяет сократить время и количество шагов для того, чтобы начать пользоваться мобильным банком. Для тех, кто по каким-то причинам был вынужден прибегнуть к временной блокировке своего мобильного банка, были добавлены специальные подсказки. Они помогают быстро восстановить авторизацию, делают эту процедуру простой и удобной для клиента.

Улучшения коснулись процесса онлайн кредитования – теперь клиенту нужно заполнять меньше полей при подаче кредитной заявки в мобильном банке. Чтобы получить кредит, нужно ознакомиться с условиями, заполнить заявку и подписать документы (подписание осуществляется вводом кода, полученного клиентом в SMS). При этом не требуется посещать офис банка, чтобы получить деньги. После окончательного одобрения заявки денежные средства поступят на специально открытый кредитный счет и станут доступны для использования. Таким образом, получить кредит можно в течение 10-15 минут.

Также в связи с большой востребованностью была доработана функциональность push-уведомлений. Статистика показывает, что это – одна из наиболее востребованных функций при нахождении клиентов банка за рубежом, так как для получения push-уведомления достаточного всего лишь работающего мобильного интернета, а замена SIM-карты российского оператора на местного не станет для этого препятствием.

«Мы видим, что все большее количество клиентов начинает пользоваться нашим мобильным банком. Ежемесячно онлайн-сервисами активно пользуются уже более 380 тыс. клиентов. Поэтому наша команда цифрового бизнеса на постоянной основе осуществляет анализ наиболее востребованных функций и сервисов, которые могут быть добавлены в приложение банка "Восточный"», – сказала Ангелина Дмитракова, заместитель директора департамента цифрового бизнеса.

Обновить мобильный банк для iOS можно в фирменном магазине App Store, для Android – в Google Play.