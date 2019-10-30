Mail.ru Group запустила усовершенствованную систему таргетинга на похожие аудитории

В рамках стратегии развития инструментов performance-маркетинга Mail.ru Group продолжает совершенствовать рекламные технологии и повышать эффективность интернет-продвижения для клиентов. Следующим шагом в этом направлении стало обновление инструмента таргетинга на похожие аудитории (Look-alike) на рекламной платформе myTarget.

Изменения коснулись сразу нескольких составляющих: принципа работы технологии при продвижении сайтов и мобильных приложений, а также интерфейса рекламного кабинета. Усовершенствованная технология позволяет еще более точно подбирать похожую на заданную рекламодателем группу аудиторию, расширять базу клиентов и улучшать результаты рекламных кампаний.

«Look-alike – эффективный инструмент performance-маркетинга, который позволяет бизнесу привлекать новых клиентов на базе существующей аудитории: покупателей, посетителей сайта, пользователей приложения, подписчиков. Мы обновили алгоритмы машинного обучения, на базе которых работает система, чтобы у рекламодателей была возможность охватывать дополнительную релевантную аудиторию, склонную к совершению конверсий. Таким образом мы выводим популярный среди клиентов технологический инструмент на качественно новый уровень», – сказал Яков Пейсахзон, директор по продажам, myTarget.

Для поиска похожей аудитории можно использовать два типа обучающей выборки: посетителей ресурса на основании данных счетчика top.mail.ru и список клиентов рекламодателя, будь то пользователи мобильного приложения или CRM-база компании. Разработанный алгоритм анализирует общие признаки заданной аудитории с помощью технологий машинного обучения, после чего подбирает максимально похожий сегмент пользователей ресурсов Mail.ru Group по полу, возрасту, интересам и особенностям поведения в сети. Обновленная технология анализирует расширенные характеристики, в том числе открытую статистику по регионам. Минимальный объем обучающей выборки для эффективного поиска похожей аудитории – от 1 тыс. пользователей.

Для каждого списка система подбирает три миллиона наиболее похожих пользователей, ранжированных по степени соответствия обучающей выборке. В зависимости от целей рекламной кампании можно создать сегмент на базе Look-alike, размером от 300 тыс. до 3 млн пользователей. По умолчанию создается аудитория из 1,2 млн пользователей. При уменьшении сегмента его соответствие обучающей выборке будет увеличиваться. Похожая аудитория, которую подбирает система, обновляется каждые четыре дня. Обучающая выборка не включается в сформированный сегмент, благодаря чему реклама охватывает новых пользователей.

Эффективность построения похожей аудитории напрямую зависит от исходного сегмента. Чем более однородной с точки зрения отличительных черт пользовательского поведения будет выборка, тем точнее алгоритм сможет подобрать похожую аудиторию. Важно учитывать, что конверсии, по которым формируется обучающая выборка, должны быть совершены не позже 60 дней со дня загрузки источника в кабинет платформы.

В интерфейсе рекламной платформы myTarget также произошло несколько оптимизаций, которые позволят настроить таргетинг на похожую аудиторию быстрее и проще. Теперь в форме создания Look-alike можно выбрать целевое количество пользователей вместо уровня соответствия заданной аудитории и автоматически сформировать релевантный сегмент для запуска кампании. При работе с собственными источниками данных система автоматически предложит рекламодателю увеличить их объем с помощью технологии Look-alike.