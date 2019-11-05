Получить информацию об очереди на улучшение жилищных условий в Москве стало проще

В Москве упрощена работа электронного сервиса «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Электронный сервис «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете» разработан совместно с Департаментом информационных технологий и позволяет москвичам, принятым на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в несколько кликов получать актуальную информацию о своем жилищном учете.

«С начала 2019 г. в Департамент городского имущества Москвы поступило более 40 тыс. обращений от заявителей. Раньше, чтобы воспользоваться электронным сервисом и узнать информацию о жилищном учете, заявителям было нужно вводить на портале mos.ru номер учетного дела, год постановки на учет, административный округ, муниципальный район. Теперь эти данные вносить не нужно, достаточно авторизоваться на портале mos.ru, остальные данные будут подгружены автоматически из личного кабинета пользователя», – сказал вице-мэр.

«Благодаря улучшению сервиса граждане, состоящие на жилищном учете, теперь могут получать значительно больше информации. Сейчас при обращении к сервису москвичи практически мгновенно могут узнать не только свой номер в очереди на улучшение жилищных условий, но и дату прохождения перерегистрации и число людей, состоящих на жилищном учете в столице», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, работающие сервисы и госуслуги, предоставляемые москвичам, регулярно совершенствуются.

«Для обращения к сервису по предоставлению информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете, пользователям достаточно иметь стандартную учетную запись с введенным и проверенным СНИЛС в личном кабинете. Других данных теперь вводить не надо. Сервис расположен на портале mos.ru в разделе "Социальная поддержка", подразделе "Жилищные условия"», – сказал Эдуард Лысенко.