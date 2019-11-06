Wanta назвала DonationAlerts самым популярным в России сервисом монетизации стримов

Принадлежащий Mail.ru Group сервис DonationAlerts согласно данным исследования компании Wanta признан самым популярным в России инструментом приема пожертвований зрителей («донатов») для стримеров. Согласно данным агентства Wanta его использует более 85% монетизирующих свои трансляции авторов.

В рамках исследования агентство проанализировало каналы более чем 112 тысяч стримеров из ru-сегмента, ведущих прямые эфиры на платформах Twitch, ВКонтакте и YouTube.

«DonationAlerts регулярно вводит новые инструменты: благодаря нашему сервису пользователи могут участвовать в голосованиях, заказывать исполнителю музыку, предлагать запустить свой видеоролик и многое другое. Все это повышает вовлеченность зрителей и мотивирует их к вознаграждению автора. Мы предоставляем не просто удобный способ сбора донатов, а инструмент для взаимодействия стримеров со своими поклонниками», — сказала Анастасия Байгушева, руководитель проекта DonationAlerts.

Стримы (прямые трансляции) — одно из наиболее динамично развивающихся направлений развлекательного контента. По итогам 2018 года мировой рынок стриминга был оценен в $10,1 млрд, в 2019 году его объем увеличится до $13,1 млрд.

Рост российского рынка опережает среднемировой: по данным DonationAlerts в первом полугодии 2019 года количество стримеров год-к-году увеличилось на 38%, объем донатов вырос на 41%, а средний доход авторов трансляций — на 62,8%

Основной способ монетизации стримов - донаты от зрителей. Стримеры с большой аудиторией могут зарабатывать до нескольких сотен тысяч рублей в месяц только лишь на пожертвованиях. Сбор донатов происходит при помощи специальных инструментов, которым и является DonationAlerts.

DonationAlerts — инструмент монетизации стримов. Проект был создан в 2015 году. В 2016 году DonationAlerts присоединился к Mail.ru Group.