«Яндекс» запустил навигацию по грузовому каркасу в Москве

«Яндекс» объявил о том, что с декабря 2019 г. водители грузовиков смогут строить в «Яндекс.Навигаторе» маршруты по грузовому каркасу Москвы. В него входят улицы, по которым разрешено ездить автомобилям от 2,5 до 12 тонн.

Грузовой каркас действует в трёх округах Москвы (САО, ВАО и СВАО), а в декабре появится в ЮВАО. Информацию о том, какие улицы входят в каркас, Навигатору предоставляет ЦОДД. В следующем году грузовой каркас планируется расширить на всю территорию Москвы в пределах МКАД. «Навигатор» будет учитывать новые участки по мере их включения в каркас.

Чтобы строить маршруты с учётом каркаса, нужно включить в приложении специальную настройку. Если точка назначения находится за пределами каркаса, Навигатор предупредит, где кончается грузовой каркас, и напомнит, что дальше нужно специальное разрешение. После запуска навигация по грузовому каркасу будет работать в тестовом режиме. Строить маршруты для грузовиков можно только с интернетом. Если связь ненадолго пропала, а потом появилась, приложение перестроит маршрут уже по каркасу.

Грузовой каркас также будет учитываться при построении маршрутов в сервисе «Яндекс.Маршрутизация», которым пользуются логистические, курьерские и другие бизнесы с грузоперевозками. Это поможет компаниям эффективнее использовать грузовой транспорт при планировании логистики.

«Яндекс.Навигатор» — умный помощник для автомобилистов. Ежемесячно поездки с Навигатором совершают в среднем 27 миллионов человек. «Яндекс.Навигатор» прокладывает оптимальные маршруты с учётом пробок и даёт подсказки во время движения, помогает найти парковку, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. Если заранее скачать карту нужного города или региона, приложение будет работать даже без интернета. С помощью «Навигатора» можно оплатить штрафы, парковку и заправку, не выходя из машины. Приложение доступно в России, Казахстане, Беларуси и Турции.