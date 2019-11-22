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Банк «Восточный» интегрировал «Контур.Бухгалтерию» с системой дистанционного обслуживания

Интернет Веб-сервисы Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках

Банк «Восточный» упростил бухгалтерский учет для малого бизнеса, интегрировав сервис «Контур.Бухгалтерия» в систему дистанционного банковского обслуживания субъектов МСБ.

Внедренное решение упрощает ведение учета, избавляет от рутинных действий и снижает риск ошибок, которые случаются при переносе данных из интернет-банка в бухгалтерскую программу. Объединение систем повышает мобильность и экономит время предпринимателя: собственнику бизнеса больше не нужно многократно входить в интернет-банк и выгружать данные о движении по счетам, бухгалтер автоматически получает эти сведения в учетном сервисе. Платежные поручения формируются в бухгалтерской программе и отправляются в интернет-банк, где их остается только подписать.

«Интеграция системы дистанционного обслуживания банка с онлайн-сервисом "Контур.Бухгалтерия" создает новую ценность для текущих и потенциальных бизнес-клиентов банка "Восточный" за счет упрощения входа и пользования бухгалтерскими и банковскими сервисами без беспокойства о том, в какой из систем работает клиент. Мы и в дальнейшем продолжим работу над созданием интегрированных с банком b2b-решений с лучшими на рынке компаниями для развития полноценной экосистемы для предпринимателей», – сказала Анна Ермолаева, директор департамента развития продуктов и процессов МСБ банка «Восточный».

«"Восточный" – банк федерального значения, который популярен у наших пользователей. Интеграция поможет им тратить меньше усилий на перенос данных из банка в бухгалтерию, избавит от рутинных действий и возможных ошибок. Мы обеспечили интеграцию с помощью современной и безопасной схемы авторизации. Надеемся, пользователи нашего сервиса и банка "Восточный" оценят удобство и скорость работы», – отметил Павел Орловский, руководитель «Контур.Бухгалтерии».

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