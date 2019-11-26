«Я.Стример» интегрировался с WASD.TV

«Яндекс.Деньги» объявили о том, что с помощью «Я.Стримера» пользователи теперь могут принимать донаты во время игровых трансляций на WASD.TV. Переводы через «Я.Стример» мгновенно поступают на кошелек геймера в «Яндекс.Деньгах», а специальный виджет в реальном времени показывает зрителям, как идет сбор денег.

«Я.Стример» — сервис «Яндекс.Денег», который помогает принимать донаты во время онлайн-трансляций. Его виджет для приема переводов можно разместить на стриминговых платформах — например, на YouTube, Twitch, в «Одноклассниках» или «Вконтакте». Сервис работает также с программами потокового вещания — OBS Studio и XSplit.

WASD.TV — стриминговая платформа МТС, которая позволяет вести и смотреть трансляции. Пользователи WASD.TV могут зарабатывать специальные очки — XP и тратить их на продвижение своих каналов, а также участвовать в «Лиге стримеров» и получать денежные призы за лучшие трансляции.

«Стриминговый рынок в России активно развивается, и сегодня ведущие IT-компании страны делают ставку на игровые потоковые сервисы. По нашим оценкам, в РФ больше 11 млн пользователей платят за игры и игровой контент, смотрят стримы геймеров и отправляют им переводы. Эта аудитория растет на 16-20% в год. Интеграция с WASD.TV — новый шаг в развитии Я.Стримера. Теперь тот, кто стримит на платформе МТС, может мгновенно принимать донаты, а зрители — легко отправлять их, не отвлекаясь от просмотра», — сказала Дарья Зайцева, руководитель Я.Стримера и направления по развитию нового бизнеса «Яндекс.Денег».

Исследование «Яндекс.Денег» показало, что около половины опрошенных российских геймеров платят за игры и переводят донаты стримерам. Примерно 30% таких пользователей расходуют на игровой контент до 1000 рублей в месяц, 20% — от 1000 до 5000 рублей, 3% — больше 5000 рублей. Через «Я.Стример» люди переводят в среднем по 420 рублей.

«WASD.TV развивается, набирает аудиторию и еженедельно подключает новые функции для пользователей. Интеграция Я.Стримера с WASD.TV позволит зрителям донатить быстро и удобно, а стримерам — следить за статистикой переводов в режиме онлайн. Мы планируем и дальше развивать инструменты поощрения стримеров, чтобы создатели качественного контента получали на платформе не только новую аудиторию, но и вознаграждение: от пользователей — через сервисы донатов, от WASD.TV — через Лигу стримеров», — сказала Ирина Семенова, руководитель киберспортивного направления МТС.

Чтобы принимать донаты, нужно зайти на WASD.TV и нажать кнопку «Подключить Я.Стример». Дальше пользователь привязывает свой кошелек в «Яндекс.Деньгах» к «Я.Стримеру», настраивает виджеты для приема пожертвований и информирования зрителей о процессе сбора денег. После этого «Я.Стример» выдает уникальную ссылку — достаточно встроить ее в трансляцию на WASD.TV, и можно принимать донаты. При подключении «Я.Стримера» у пользователя появляются на WASD.TV особые возможности — он сможет видеть в чате донаты и их отправителей, а также подключать виджеты в программе захвата экрана.

«Я.Стример» позволяет отправлять переводы из кошельков в «Яндекс.Деньгах» или с любых банковских карт. Сервис берет комиссию только со стримера: 0,5% — за прием перевода из кошелька, 2% — с карты. Чтобы пользоваться «Я.Стримером», геймерам из России достаточно пройти упрощенную идентификацию, из других стран — полную.