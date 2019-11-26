Безопасность
Кибербезопасность считают стратегическим вопросом лишь в каждой пятой компании мира
Бизнес
Как взламывают компании? Схема
ИТ-бизнес
Офисная печать: когда скупой платит дважды или обратная сторона экономии

Спецпроекты

«Я.Стример» интегрировался с WASD.TV

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс.Деньги» объявили о том, что с помощью «Я.Стримера» пользователи теперь могут принимать донаты во время игровых трансляций на WASD.TV. Переводы через «Я.Стример» мгновенно поступают на кошелек геймера в «Яндекс.Деньгах», а специальный виджет в реальном времени показывает зрителям, как идет сбор денег.

«Я.Стример» — сервис «Яндекс.Денег», который помогает принимать донаты во время онлайн-трансляций. Его виджет для приема переводов можно разместить на стриминговых платформах — например, на YouTube, Twitch, в «Одноклассниках» или «Вконтакте». Сервис работает также с программами потокового вещания — OBS Studio и XSplit.

WASD.TV — стриминговая платформа МТС, которая позволяет вести и смотреть трансляции. Пользователи WASD.TV могут зарабатывать специальные очки — XP и тратить их на продвижение своих каналов, а также участвовать в «Лиге стримеров» и получать денежные призы за лучшие трансляции.

«Стриминговый рынок в России активно развивается, и сегодня ведущие IT-компании страны делают ставку на игровые потоковые сервисы. По нашим оценкам, в РФ больше 11 млн пользователей платят за игры и игровой контент, смотрят стримы геймеров и отправляют им переводы. Эта аудитория растет на 16-20% в год. Интеграция с WASD.TV — новый шаг в развитии Я.Стримера. Теперь тот, кто стримит на платформе МТС, может мгновенно принимать донаты, а зрители — легко отправлять их, не отвлекаясь от просмотра», — сказала Дарья Зайцева, руководитель Я.Стримера и направления по развитию нового бизнеса «Яндекс.Денег».

Исследование «Яндекс.Денег» показало, что около половины опрошенных российских геймеров платят за игры и переводят донаты стримерам. Примерно 30% таких пользователей расходуют на игровой контент до 1000 рублей в месяц, 20% — от 1000 до 5000 рублей, 3% — больше 5000 рублей. Через «Я.Стример» люди переводят в среднем по 420 рублей.

«WASD.TV развивается, набирает аудиторию и еженедельно подключает новые функции для пользователей. Интеграция Я.Стримера с WASD.TV позволит зрителям донатить быстро и удобно, а стримерам — следить за статистикой переводов в режиме онлайн. Мы планируем и дальше развивать инструменты поощрения стримеров, чтобы создатели качественного контента получали на платформе не только новую аудиторию, но и вознаграждение: от пользователей — через сервисы донатов, от WASD.TV — через Лигу стримеров», — сказала Ирина Семенова, руководитель киберспортивного направления МТС.

Чтобы принимать донаты, нужно зайти на WASD.TV и нажать кнопку «Подключить Я.Стример». Дальше пользователь привязывает свой кошелек в «Яндекс.Деньгах» к «Я.Стримеру», настраивает виджеты для приема пожертвований и информирования зрителей о процессе сбора денег. После этого «Я.Стример» выдает уникальную ссылку — достаточно встроить ее в трансляцию на WASD.TV, и можно принимать донаты. При подключении «Я.Стримера» у пользователя появляются на WASD.TV особые возможности — он сможет видеть в чате донаты и их отправителей, а также подключать виджеты в программе захвата экрана.

«Я.Стример» позволяет отправлять переводы из кошельков в «Яндекс.Деньгах» или с любых банковских карт. Сервис берет комиссию только со стримера: 0,5% — за прием перевода из кошелька, 2% — с карты. Чтобы пользоваться «Я.Стримером», геймерам из России достаточно пройти упрощенную идентификацию, из других стран — полную.



Другие материалы рубрики

Маркетплейс CNews впервые в России запустил поиск поставщиков по корпоративной ИТ-безопасности

Власти навязали «Ростелекому» российское оборудование для подключения школ к интернету

Данные 1,2 миллиарда пользователей Facebook, Twitter и LinkedIn утекли в открытый доступ

ИТ-директором «Ситилинка» стал адепт больших данных и искусственного интеллекта

Российский хакер получил в США четыре года тюрьмы за кражу информации и денег

Нормативную базу для «Цифровой экономики» напишут за 1,1 миллиарда

Техника

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: выбор ZOOM

Лучшие приставки Smart TV 2019 года: выбор ZOOM

Обзор столов с регулировкой высоты Levado: решение для работы сидя и стоя

Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM
Показать еще
Взгляд месяца

Как добиться эффекта при agile

Сергей Ломака

главный архитектор «Диасофт»

Профиль месяца

Искусственный интеллект стал полумифическим понятием

Сергей Поляков

ИТ-директор Альфа-Банка

Почему снижается доступность данных в СХД? Экспертиза: Как развивается отечественный рынок облачных решений Как вендор может помочь заказчикам организовать собственное производство IT-решений