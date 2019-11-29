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В мобильных «Яндекс.Картах» появилась оплата заправок

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что в мобильных «Яндекс.Картах» появилась возможность оплатить заправку, не выходя из машины — в приложение добавили сервис «Яндекс.Заправки».

Оплата топлива в «Картах» работает так же, как в «Яндекс.Навигаторе» и в отдельном приложении «Яндекс.Заправки». Приехав на АЗС, водителям достаточно выбрать номер колонки, тип топлива и его количество.

К запуску в «Картах» пользователям стали доступны 500 АЗС сетей «Шелл» и «Татнефть». Среди партнёров сервиса также сети ЕКА, Нефтьмагистраль и Петербургская топливная компания. Всего к «Яндекс.Заправкам» подключены больше 3200 заправок по всей стране.

«За последние пять месяцев партнёрами «Яндекс.Заправок» стали более 1500 АЗС. Большего числа станций с онлайн-оплатой пока что нет ни в одном другом приложении, — сказал Роман Прудников, руководитель сервиса. — С начала этого года наши пользователи заправились на 5 млрд рублей — это больше 120 миллионов литров топлива. Сейчас мы хотим помочь водителям, которые привыкли использовать Карты для навигации, сделать процесс заправки проще и быстрее. Кроме того, теперь им больше не нужно переключаться в отдельное приложение».

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