INPAS представила мобильную онлайн-кассу IRAS A930 на базе Android

Линейка «умных» касс компании INPAS пополнилась мобильной новинкой на базе Android — онлайн-кассой IRAS A930, предназначенной в первую очередь для интернет-магазинов, служб доставки, транспортных компаний, курьеров и других предприятий с дистанционной торговлей.

Онлайн-касса разработана на базе оборудования одного из ведущих производителей в области разработки и реализации безопасных электронных платежных решений — компании PAX. Касса оснащена цветным сенсорным дисплеем диагональю 5,5 дюймов, имеет выход в сеть Интернет через 4G, WiFi, Bluetooth или GSM-модем и поддерживает рабочий режим в течение 12 часов без подзарядки. Внешне касса напоминает стильный смартфон, который легко помещается в руке и даже кармане куртки. Вес устройства составляет всего 460 грамм вместе с фискальным накопителем.

Несмотря на небольшие габариты (65,8 × 84,4 ×190 мм), модель IRAS A930 по своим возможностям превосходит целый ряд «старших» моделей на рынке ККТ – она представляет собой решение 5 в 1, не требующее подключения дополнительного оборудования. Это позволяет использовать кассу в небольших стационарных торговых точках.

«Мы объединили в одном мобильном устройстве многофункциональный планшет, чековый принтер, два сканера 1D/2D штрихкодов, кассовую программу, внедрили проверенный терминал PAX для приема безналичных платежей, а также дополнили его выгодным предложением по торговому эквайрингу, — сказал директор департамента продуктов и решений INPAS Илья Карпейкин. — Мы уверены, что наша новинка позволит предпринимателям комфортно в сжатые сроки перевести свой бизнес не только на обязательную отчетность перед ФНС, но и улучшить операционные показатели компании, выйдя на новый уровень технологичности и конкурентоспособности».

Устройство работает на операционной системе PayDroid на базе Android 7.1, что обеспечивает доступ к различным приложениям, платежным инструментам и массе других полезных функций, которые ранее были доступны только крупному бизнесу.

IRAS A930 работает с кассовым программным обеспечением от iRECA и DataMobile. Благодаря чему через онлайн-кассу можно вести складской учет, отслеживать перемещение товара, видеть остатки, приход, расход, формировать отчеты, загружать в неограниченном объеме каталоги товаров из Excel, 1C, InSales, ДАЛИОН и других систем автоматизации; назначать скидки, настраивать программы лояльности и многое другое.

В программном обеспечении ККТ реализована функция построения оптимального маршрута для курьеров с учетом пробок и времени доставки. Также есть встроенный GPS-трекер, с помощью которого можно отследить местоположение курьера на карте в режиме реального времени. В будущем перечень доступного ПО будет расширен.

Касса IRAS A930 включена в официальный реестр контрольно-кассовой техники (ККТ) Федеральной налоговой службы (ФНС) России («POSCENTER BANK-Ф», приказ ФНС № ЕД-7-20/322@ от 24.06.2019). Старт продаж: начало декабря 2019 года. Официальная розничная цена составляет 24000 рублей без ФН.