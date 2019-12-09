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Google представила крупнейшее за пять лет обновление поисковой выдачи

Интернет Интернет-ПО
, Текст: Владимир Бахур

Google представила крупнейшее за пять лет обновление алгоритмов работы Google Поиска за последние пять лет. Технология предварительного обучения обработке текста на естественном языке BERT теперь доступна и на русском языке. Она анализирует не отдельные слова, а запросы целиком, позволяя лучше понимать контекст запросов и точнее находить для них ответ.

Система обработки текста на естественном языке BERT была впервые представлена в 2018 году. Машинное обучение позволило существенно усовершенствовать понимание поисковых запросов — теперь системы Поиска анализируют не отдельные ключевые слова, а фразы целиком и общий контекст запросов. Внедрение BERT в Поиск на английском языке началось в октябре 2019 года. С этого месяца технология начнет работать для поисковых запросов на русском языке.

В прошлом году в открытом доступе была представлена технология предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP), разработанная на базе нейронных сетей под названием BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). С ее помощью каждый может обучить собственную современную вопросно-ответную систему.

Этот прорыв произошел благодаря изучению трансформеров — моделей, которые обрабатывают слова не как последовательность разрозненных языковых единиц, а учитывают в предложении взаимодействие слов друг с другом. Поэтому модели BERT могут обрабатывать не только отдельные слова, но и понимать контекст, в котором они употребляются. Это особенно важно для понимания истинного смысла поисковых запросов.

Некоторые модели, которые можно создать с помощью BERT, настолько сложные, что имеющееся в распоряжении оборудование с ними не справлялось. Поэтому в компании стали использовать тензорные процессоры (TPU), с помощью которых можно быстро подобрать для пользователя более актуальную информацию. Если говорить о стандартных описаниях, то BERT помогает Google Поиску лучше понимать каждый десятый англоязычный запрос в США.

В основном Google Поиск станет эффективнее для длинных и разговорных запросов, а также запросов с предлогами. Теперь поисковая система будет лучше понимать контекст и показывать соответствующие результаты, а значит вы сможете использовать более естественные запросы.

Чтобы Google Поиском было удобнее пользоваться, BERT используется не только для английского, но и для других языков, в том числе и для русского. Системы хороши тем, что могут применить принципы, которым обучились на одном языке, к другим.



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