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Donationalerts запустил голосовые донаты

Интернет Веб-сервисы

Российский инструмент монетизации Donationalerts предоставил пользователям возможность записывать и отправлять голосовые донаты. Это кардинально новый способ самовыражения зрителей на стримах, который повысит уровень вовлеченности аудитории во время трансляций.

Данная функция позволяет пользователям отправлять стримеру аудиосообщения. Запись прозвучит прямо во время трансляции — ее смогут услышать все зрители. Аудиосообщения могут использоваться зрителями как альтернатива классическим текстовым сообщениям.

Стример сам решает, подключать ли функцию аудиодоната. Звук не проигрывается автоматически: блогер может заглушить первый вывод на стрим, прослушать сообщение — и решить, повторять ли воспроизведение для всех зрителей. Это позволит стримерам проводить предварительную модерацию своего контента и таким образом избегать бана на площадке.

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