Исследование «Юлы»: миллениалы и зумеры запрещают звонки чаще старших пользователей

Mail.ru Group рассказала об итогах запущенного на «Юле» осенью 2019 г. сервиса безопасных онлайн-аудиозвонков через мобильное приложение для предотвращения нежелательных звонков. В конце декабря к ним были добавлены настройки удобного способа связи.

Среди тех, кто воспользовался настройками, 10% запретили все звонки и скрыли свой номер телефона. Молодые пользователи поступали так чаще других, подтвердив распространённое мнение о том, что они меньше других поколений любят говорить по телефону. В возрастных группах процент запретивших звонки падает вместе с возрастом: если среди зумеров, родившихся уже при интернете (до 20 лет), так сделали 16%, то лишь 7% пользователей старше 35 лет запрещали все звонки.

Традиционно сервисы объявлений просят указывать мобильный телефон в качестве основного (а иногда и единственного) способа связи. Однако публикация номера в открытом доступе иногда приводит к нежелательным звонкам и SMS.

Разрешили любые звонки 65% пользователей. Процент выбравших этот вариант внутри возрастных групп пользователей растёт вместе с возрастом: если среди зумеров (до 20 лет) все звонки разрешили 63%, то в категории 45+ таких пользователей более 72%. Оставивших только одну возможность позвонить (либо через мобильный телефон, либо через приложение Юлы) — 25%. В среднем отключившие звонки пользователи на 3 года младше тех, кто оставил хотя бы один тип звонков.

Около 80% воспользовавшихся настройками пользователей дополнительно ограничили время, в которое им можно звонить. Чаще всего начало разрешённого периода устанавливают на 8, 9 или 10 часов (19%, 28% и 22%), а окончание — на 21 или 22 часа (по 24%), реже на 20 или 23 часа (13% и 15% соответственно). Некоторые позволяют звонить по объявлениям даже после полуночи, но их гораздо меньше (около 1% на каждый из часов до 8 утра).

В запрещённое время звонящий видит всплывающее окно с пояснением, что продавец в эти часы не принимает звонки. Сам продавец получит сообщение о том, что ему пытались позвонить в запрещённое время.