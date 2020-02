Google Chrome начнет блокировать навязчивую видеорекламу

Организация Coalition for Better Ads, разработавшая Better Ads Standards, представила новые стандарты для рекламы в видео. В их основу легли результаты исследования, в котором приняли участие 45 000 пользователей из разных стран.

Существует множество видов рекламы, которая появляется до, во время или после просмотра видео. Но исследование организации Coalition for Better Ads показало, что в видеороликах продолжительностью до восьми минут особенно навязчивой считается реклама трех типов.

Реклама в виде одного или нескольких роликов длительностью от 31 секунды, которая появляется в начале видео и которую невозможно пропустить в течение первых пяти секунд. Реклама любой продолжительности, которая появляется в середине видео, прерывая просмотр. Графическая или текстовая реклама, которая появляется поверх ролика и находится в центральной части окна, закрывая более 20% видеоконтента.

С помощью стандартов Better Ads Standards определяют, какую рекламу пользователи считают раздражающей. Стандарты основаны на отзывах людей со всего мира и помогают таким компаниям, как Google, создавать ненавязчивые объявления.

В браузере Google Сhrome есть функции для защиты от раздражающих факторов и угроз безопасности, например, для блокировки всплывающих окон и показа предупреждений о вредоносных программах. Последние несколько в компании работали над решением проблемы, на которую часто жалуются пользователи, — навязчивой рекламы.

Организация Coalition for Better Ads заявила, что владельцы сайтов должны прекратить показ описанной выше рекламы в течение следующих четырех месяцев. Поэтому с 5 августа 2020 года Chrome начнет блокировать все объявления на сайтах, которые постоянно показывают подобную навязчивую рекламу, — независимо от страны. YouTube, как и другие сайты с видеоконтентом, будет проходить проверку на соответствие положениям Better Ads Standards.

Команда Google работает над тем, чтобы пользователи не испытывали неудобств при просмотре рекламы. Для соблюдения новых стандартов Google собирается обновить планы для всех рекламных платформ, включая YouTube, а также использовать результаты исследования Coalition for Better Ads при разработке продуктов в будущем.