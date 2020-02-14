Group-IB оценила масштаб онлайн-продаж контрафактной парфюмерии

Cпециалисты Brand Protection Group-IB проанализировали онлайн-площадки, торгующие парфюмом. В общей сложности эксперты обнаружили около 6 тыс. ресурсов, 3 тыс. аккаунтов в соцсетях и 35 мобильных приложений, созданных для торговли контрафактной парфюмерией. В результате недополученная прибыль только пяти ведущих мировых производителей духов и туалетной воды по оценке экспертов составляет 64,8 млрд руб. Специалисты Brand Protection предупреждают: приобретая подарки в интернете, пользователи могут столкнуться не только с поддельным товаром, но и с мошенничеством, цель которого — кража данных банковских карт.

Брендовая парфюмерная продукция — туалетная вода, одеколоны и духи — остаются одними из самых популярных и ожидаемых подарков ко Дню всех влюбленных, традиционно отмечаемому 14 февраля. Несмотря на то что рынок косметики и парфюмерии в России, по оценкам исследовательской компании GfK, падал два года подряд, интернет-продажи бьюти-товаров, напротив, росли на 23%-30% в год — сейчас этот самый быстрорастущий канал продаж. Разумеется, мошенники не могли упустить шанса на нем заработать.

В 2019 г. специалисты Group-IB Brand Protection обнаружили более 6 тыс. доменных имен, созвучных с официальными адресами известных парфюмерных брендов. Используя их, мошенники могут представляться партнерами бренда или эксплуатировать громкое имя для раскрутки собственных интернет-магазинов и привлечения на них трафика. Кроме похожего доменного имени, создатели используют популярные торговые марки, логотипы и цвета бренда.

За год выросло число сайтов, таргетированных под конкретные бренды. Если в 2018 г. одна из мошеннических сетей содержала более 200 ресурсов, каждый из которых был «заточен» под отдельный бренд, то в 2019 г. была найдена «сетка», состоящая из 1,5 тыс. зарегистрированных доменов под одну из парфюмерных компаний. Правда все эти ресурсы оказались «пустышками» — на них отсутствовал контент. Вероятнее всего, они были зарегистрированы заранее под будущую акцию.

«Пока производители конкурируют между собой, создавая новые ароматы и отвечая своей репутацией за качество готовой продукции, мошенники зарабатывают, паразитируя на чужом бренде и популярности, — отметил Андрей Бусаргин, Руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB. — Злоумышленники активно используют все доступные им онлайн-каналы для распространения поддельной парфюмерной продукции или привлечения дешевого трафика. В итоге с ущербом могут столкнуться обе стороны: для брендов неправомерное использование товарного знака приводит к недополученной прибыли, а покупатели не только дарят подделки, но в процессе совершения онлайн-покупки оставляют данные своей банковской карты на сайтах мошенников».

Сотрудничество брендов с бьюти-блогерами позволяет парфюмерным гигантам получить охват в соцсетях, сравнимый с медийным — по этой же причине и злоумышленники активно осваивают эти каналы. Команда Group-IB Brand Protection обнаружила порядка 3 тыс. групп и аккаунтов в социальных сетях, где идет бойкая торговля контрафактной парфюмерией или запускаются сомнительные акции якобы от имени известных марок. Общая аудитория этих групп превышает 2 млн человек, что представляет серъезный риск для репутации парфюмерных гигантов.

В 2019 г. на подпольных форумах в DarkWeb были найдены более 3,6 тыс. сообщений объявлениями об оптовой и мелкооптовой продаже парфюмерии или с рекламой уже действующих мошеннических ресурсов. Часть продавцов распространяет товар сразу на нескольких форумах. Также встречались предложения оптовой продажи, в названии которых упоминается сразу несколько брендов.

Еще один популярный канал сбыта — мобильные приложения. В 2019 г. найдено 35 неофициальных интернет-магазинов, через которые распространяется парфюмерия. Для привлечения внимания покупателей они могут использовать один или несколько брендов.

На фоне падения доходов населения одним из трендов рынка парфюмерии, отмечают аналитики, стало падение среднего чека при стабильной частоте покупок. Покупатели ищут более выгодные предложения, скидки или акции и покупает там, где цены ниже. Поэтому для привлечения покупателей на свои ресурсы мошенники используют контекстную рекламу, таргетированные рекламные SMS-рассылки, рассылки в мессенджерах, а также всевозможные маркетинговые уловки. Например, ограниченное время для совершения покупки по акционной цене, обещание вознаграждений за совершение покупки, «беспроигрышную» лотерею.

Специалисты направления Group-IB Brand Protection подсчитали потенциальный ущерб пяти популярных парфюмерных гигантов от продажи контрафакта в интернете в 2019 г. Исходя из среднего чека на туалетную воду популярных брендов (от 3096 руб. до 9970 руб.), трафика, конверсии и ряда других показателей, потенциальный ущерб составляет от 3,7 до 22,5 млрд руб. по каждому бренду, что в сумме достигает 64,8 млрд руб. При этом, по данным Euromonitor International, объем российского рынка парфюмерии и косметики занимает лишь 2% от мирового оборота товаров косметики и парфюмерии.

«Мошеннические ресурсы, использующие бренд компании, опасны не только распространением контрафакта – они представляют угрозу репутации компании и значительно влияют на размер выручки, которую недополучают владельцы брендов, — отметил Андрей Бусаргин, руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB. — Мы рекомендуем игрокам парфюмерного рынка на регулярной основе проводить мониторинг информационного поля, выявлять нарушения и повышать уровень осведомленности покупателей, чтобы интернет-мошенники не могли ввести их в заблуждение. В свою очередь покупателям необходимо соблюдать правила цифровой гигиены и внимательно изучать ресурс, на котором они планируют совершить покупки».

Эксперты Brand Protection Group-IB предупреждают, что подобные фейковые магазины могут вводить в заблуждение покупателей и партнеров, продавать некачественную продукцию, заражать смартфоны мобильными троянами или похищать данные банковских карт. Зараженные трояном мобильные устройства могут передавать все данные злоумышленнику, открывать доступ к управлению приложениями и похищать персональные данные пользователя.