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Продажи топлива через «Яндекс.Заправки» достигли миллиарда рублей в месяц

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» сообщил о том, что в феврале 2020 г. с помощью «Яндекс.Заправок» пользователи заправились на миллиард рублей. Для сравнения: столько же автомобилисты потратили за первые 5 месяцев работы сервиса — с декабря 2018 по апрель 2019 года.

Ежедневно в «Яндекс.Заправках» оплачивают миллион литров топлива, этого бы хватило, чтобы залить полный бак 20 тысячам легковых автомобилей.

С апреля 2019 года аудитория сервиса выросла в четыре раза: сейчас им пользуется 900 тысяч автомобилистов. «Яндекс.Заправки» доступны в «Навигаторе», по которому ездит 21 миллион российских водителей, в Картах и собственном приложении. Они также есть в бортовом компьютере «Яндекс.Авто» и «Таксометре» — приложении для таксистов.

За последние 10 месяцев вдвое увеличилось количество подключенных станций — сейчас с помощью Яндекс.Заправок можно оплачивать топливо на 4000 АЗС. Среди сетей-партнёров — «Шелл», ЕКА, «Нефтьмагистраль» и «Татнефть».

«Сейчас Заправки — это большой мультисетевой сервис: водитель легко найдёт АЗС, до которой ему удобно добраться, — сказал Роман Прудников, руководитель «Яндекс.Заправок». — Сервис не только упрощает оплату топлива, но и помогает оптимизировать процессы на АЗС. Мы видим, что после подключения Заправок очереди на кассах и у колонок уменьшаются, а продажи сопутствующих товаров, наоборот, растут. На некоторых АЗС рост продаж достигает 20%. Это связано с тем, что на многих АЗС отдельные кассы для топлива и для товаров. Если на первой кассе — очередь, водители часто отказываются от покупок, чтобы не тратить время или не создавать очередь у колонки».

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