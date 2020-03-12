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Российский сервис бот-лендинга Clickchat привлек 10 тысяч пользователей за полгода

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Российский стартап Clickchat, разработчик сервиса для быстрого создания лендингов all-in-one, где центральное место занимает чат-бот, привлек 10 тыс. пользователей менее, чем за шесть месяцев работы.

Впервые Clickchat стал доступен клиентам из России и стран СНГ осенью 2019 г. Этот сервис представляет собой законченное комплексное решение для малого и среднего бизнеса, позволяющее любой компании, независимо от сферы деятельности, буквально за один день запустить собственный полнофункциональный лендинговый сайт со всеми возможностями его продвижения в рекламных сетях и поисковых системах.

Принципиальным отличием лендингового сайта, построенного на базе Clickchat, является его центральный элемент – интеллектуальный автоматизированный чат-бот, работающий 24 часа в сутки семь дней в неделю и отвечающий на вопросы потенциальных клиентов. Структура, где чат-бот становится ядром лендинга, позволяет бизнесу сразу вывести на новый уровень взаимодействие с потенциальными клиентами, а также минимизировать расходы на маркетинг и продажи. При этом для посетителя сайта интерфейс остается привычным и комфортным, напоминая соцсети и мессенджеры.

Также новый лендинг Clickchat поддерживает наиболее востребованные функции для организации продаж товаров и услуг через сайт: электронный каталог с возможностью сделать заказ, интеграцию с платежными системами, промо-баннеры и др. И владельцам бизнеса, и пользователям сайта удобно, что на любой вопрос клиента о компании, товаре, условиях доставки или времени работы отвечает чат-бот. В случае нестандартного вопроса, когда чат-бот не может дать ответ в автоматическом режиме, менеджер получит уведомление и подключится к беседе.

Поскольку лендинг на базе Clickchat является полноценным сайтом, ссылки на его разделы или представленные в каталоге товары могут размещаться на любой площадке, в том числе в Instagram, Facebook, VK, в рекламных объявлениях Google и «Яндекса». Кроме того, такой сайт без ограничений индексируется поисковыми системами.

Отметим, что настройка и запуск лендинга абсолютно просты; по сути, требуется лишь заполнить текстовые поля и загрузить каталог товаров. Тем не менее, по запросу клиента команда Clickchat может оказать соответствующую услугу.

«Ежегодно во всем мире появляются миллионы новых бизнесов, и всем им сразу же требуется эффективный и недорогой инструмент для привлечения клиентов, взаимодействия с ними, продвижения своих товаров и услуг, – сказал Игорь Заболотских, основатель компании-разработчика сервиса Clickchat. – Очевидно, что основным каналом здесь является интернет. А вот способы решения этих задач бывают разными. Понимая, насколько это важно для бизнеса, и видя, как меняются привычки и предпочтения интернет-пользователей, наша команда создала сервис Clickchat. Он оказался действительно востребованным: буквально за два месяца мы наработали первичную клиентскую базу; теперь она растет от месяца к месяцу, а нашими клиентами уже стали компании из России, Китая, Израиля, стран СНГ. В ближайшее время Clickchat начнет системную работу по развитию бизнеса в США, Латинской Америке и Азии».

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