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МТС строит инфраструктуру для «Острова мечты»

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, завершит до июня 2020 г. создание комплексной телеком-инфраструктуры для открывшегося в Москве парка развлечений «Остров мечты», первого в России и крупнейшего в Европе крытого тематического парка развлечений. Инвестиции МТС в проект составят более 40 млн руб.

Оператор выступил основным партнером парка в проектировании и создании телекоммуникационных сетей совместно с дочерней компанией – системным интегратором «Энвижн груп».

МТС запустила в эксплуатацию первую очередь телеком- и ИТ-инфраструктуры «Острова мечты» – развернула мобильную сеть 2G/3G/LTE и предоставила каналы связи. «Энвижн груп» установила узлы связи, запустила сеть Wi-Fi, систему мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой. Созданная инфраструктура связывает в единое целое информационные системы парка, в том числе аттракционы, билетно-кассовую и контрольно-пропускную системы.

До июня 2020 г. компании планируют полностью завершить все работы на территории развлекательного комплекса, подземного паркинга и технических помещений общей площадью около 300 тыс. кв. м., что в полтора раза больше площади арены «Лужники» – самого большого по вместимости стадиона России. К созданной МТС инфраструктуре смогут подключиться и другие телеком-операторы для оказания посетителям парка услуг мобильной связи.

Сеть мобильной связи в парке рассчитана на одновременное обслуживание более 14 тыс. абонентов. На центральной площади, в пешеходных галереях и атриумах скорость передачи данных будет достигать 300 Мбит/с. Посетители парка смогут с комфортом пользоваться сервисами, требовательными к скорости и устойчивости сигнала: смотреть или загружать HD-видео, совершать видеозвонки и вести прямые эфиры в социальных сетях. Высокая скорость передачи данных достигается за счет технологий многоантенности и агрегации частот.

«Тематический парк "Остров мечты" – уникальный по своим размерам и значимости проект, который необходимо обеспечить самой передовой и надежной информационной инфраструктурой, высоким качеством связи, широким спектром цифровых сервисов как для служб комплекса, так и для посетителей, – отметил коммерческий директор региона "Москва" МТС Алексей Назаров. – МТС решает эти задачи с учетом всех особенностей развлекательного кластера: географии, размеров, архитектуры, планируемой посещаемости и тематики. Реализацию этого мегапроекта по масштабам можно сравнить с подготовкой телекоммуникационной инфраструктуры к футбольному турниру в 2018 г., в том числе арены "Лужники", которую осуществила МТС».

«"Остров мечты" – это не только первый в России, но и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений, который соответствует самым высоким современным стандартам качества, – отметил Денис Тетерин, генеральный директор ХК "Остров мечты". – Поскольку наш проект по сути является пионером своей отрасли в нашей стране, при его планировании мы изучали лучшие примеры из мировой практики и учитывали последние тренды индустрии развлечений. Во-первых, в "Острове мечты" появятся аттракционы от европейских производителей с применением медиасоставляющей и VR-технологий – многие из них не имеют аналогов в России, странах СНГ и даже в Европе. Во-вторых, мы оснастили парк качественной сетевой инфраструктурой. Выбор партнера, который будет работать над ИТ- и телеком-инфраструктурой парка, был очень важен для нас. МТС – одна из ведущих телекоммуникационных компаний в России, которая предоставит гостям "Острова мечты" комфортные условия для того, чтобы они могли быстро делиться яркими впечатлениями в режиме онлайн».

За неполные две недели с момента открытия парка гости «Острова мечты» пользовались сервисами МТС. В пиковые часы в сети оператора одновременно находилось до 23 тыс. абонентов, что в два раза больше, чем в другом излюбленном месте отдыха москвичей – парке «Коломенское» за аналогичный период. Клиенты МТС сгенерировали 15 тыс. гигабайт трафика мобильного интернета – на 21% больше, чем в Коломенском парке. По данным аналитики больших данных МТС, 53% посетителей парка составили москвичи, 15% – жители Подмосковья, 32% – гости из других регионов и стран. Больше всего посетителей-иностранцев приехало из Украины, Киргизии, Нидерландов, Казахстана и Белоруссии.

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