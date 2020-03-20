«1С» открыла бесплатный доступ к системам дистанционного обучения и библиотеке аудиокниг

«1С» открыла бесплатный доступ к ресурсам для онлайн-обучения. Компания решила поддержать образовательные учреждения, школьников и их родителей во время каникул, объявленных в рамках принятия мер по профилактике распространения коронавируса.

До 31 августа 2020 г. в свободном доступе: система дистанционного обучения «1С:Образование 5. Школа» – для школ и колледжей. Позволяет планировать и контролировать онлайн-обучение, формировать библиотеку учебных материалов (в том числе с использованием электронных учебников и пособий серии «1С:Школа»), создавать авторские образовательные курсы, назначать групповые и индивидуальные задания, вести электронный журнал и дневники, анализировать эффективность учебного процесса; библиотека цифровых образовательных ресурсов «1С:Школа Онлайн» – для детей и родителей. Содержит учебники и пособия по всем классам школьной программы. Материалы допущены к использованию в школах России приказом Министерства образования и науки России от 9 июня 2016 г. №699; библиотека аудиокниг «1С» по школьной программе и списку внеклассного чтения – для всех пользователей.

Кроме того, фирма «1С» рекомендует для самостоятельной подготовки к ЕГЭ по математике портал «1С:Репетитор».