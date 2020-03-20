Интеграция
Доступны ли среднему бизнесу цифровые технологии корпораций
О чем думает бизнес
Как заработать 20 млн рублей в год дополнительно с помощью ИТ
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«1С» открыла бесплатный доступ к системам дистанционного обучения и библиотеке аудиокниг

Интернет Веб-сервисы

«1С» открыла бесплатный доступ к ресурсам для онлайн-обучения. Компания решила поддержать образовательные учреждения, школьников и их родителей во время каникул, объявленных в рамках принятия мер по профилактике распространения коронавируса.

До 31 августа 2020 г. в свободном доступе: система дистанционного обучения «1С:Образование 5. Школа» – для школ и колледжей. Позволяет планировать и контролировать онлайн-обучение, формировать библиотеку учебных материалов (в том числе с использованием электронных учебников и пособий серии «1С:Школа»), создавать авторские образовательные курсы, назначать групповые и индивидуальные задания, вести электронный журнал и дневники, анализировать эффективность учебного процесса; библиотека цифровых образовательных ресурсов «1С:Школа Онлайн» – для детей и родителей. Содержит учебники и пособия по всем классам школьной программы. Материалы допущены к использованию в школах России приказом Министерства образования и науки России от 9 июня 2016 г. №699; библиотека аудиокниг «1С» по школьной программе и списку внеклассного чтения – для всех пользователей.

Кроме того, фирма «1С» рекомендует для самостоятельной подготовки к ЕГЭ по математике портал «1С:Репетитор».

Другие материалы рубрики

Как власти России распределят 30 миллиардов на кибербезопасность

Разработчики Debian Linux создали «убийц» Instagram, YouTube и Twitter

«Запрещенный» в России «всемирный спутниковый интернет» без пяти минут банкрот

Github, принадлежащий Microsoft, забанил сотрудника Microsoft из-за американских санкций

В России за 413 миллионов построят госпортал бесплатной юридической помощи

Netflix заставили ухудшить качество вещания, чтобы не поломать интернет

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага

Лучшие алкотестеры для водителей: выбор ZOOM

13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить
Показать еще

Наука

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты

Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника