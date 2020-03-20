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«Яндекс.Эфир» открывает платформу для создателей видеоконтента

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс.Эфир» открыл платформу для размещения профессионального видеоконтента. Авторы телешоу и блогеры получат доступ к многомиллионной аудитории «Яндекса», а зрители — новый интересный контент.

Раньше «Яндекс.Эфир» показывал в основном телепередачи, фильмы, сериалы, мультфильмы, спортивные события, музыкальные клипы и другой традиционный для телеэфира контент. В последнее время в «Яндекс.Эфире» появились популярные видеоблогеры, среди которых Настя Ивлеева, Юлия Высоцкая, Влад Бумага и другие. Теперь предложить своё видео зрителям «Эфира» могут все, кто создаёт видеоконтент высокого качества. Лучший контент будет показываться в тематических каналах «Эфира», а также может быть показан на главной странице «Яндекса». Чтобы зрители видели только качественные ролики, они будут проходить модерацию.

«Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь талантливым людям заявить о себе и завоевать популярность. Новым авторам непросто добиться успеха на давно существующих платформах, — сказал руководитель «Яндекс.Эфира» Денис Имполитов. — В Эфире найдётся место как для признанных профессионалов, так и для тех, кто только начинает свой творческий путь, но уже делает качественный видеоконтент».

«Яндекс.Эфир» станет премиальной площадкой для видеоблогеров, позволяющей охватить огромную аудиторию. Они смогут не только найти своего зрителя, но и получат возможность заработать на рекламе. Блогерам будут доступны различные способы монетизации, от показа мультироллов до нативной интеграции брендов в контент. Компания также планирует финансово поддерживать талантливых авторов, помогать им в создании и продвижении контента.

Новые возможности получат и блогеры «Яндекс.Дзена», которые профессионально подходят к созданию видеоконтента. Лучшие ролики будут автоматически попадать из «Дзена» в «Яндекс.Эфир». Это позволит их авторам значительно расширить свою аудиторию.

«Яндекс.Эфир» — это платформа для блогеров и персональный видеосервис, где можно бесплатно смотреть эксклюзивные шоу, прямые трансляции спортивных и культурных событий, фильмы и сериалы и видео блогеров. На сервисе доступны более 200 тематических каналов и канал Мой эфир, который подстраивается под вкусы человека и предлагает наиболее интересный ему контент.

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