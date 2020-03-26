«Ростелеком» подарит корпоративным клиентам дополнительные 100 минут и 10 ГБ мобильного интернета

Самое важное для любого бизнеса – всегда оставаться на связи со своими партнерами и клиентами и иметь возможность удаленно решить любые возникающие вопросы. Особенно в наши дни. Потребность в оперативных коммуникациях выросла в разы по всему миру

Именно поэтому корпоративным клиентам мобильной связи «Ростелеком» бесплатно добавил 100 минут и 10 ГБ мобильного интернета на каждый номер компании дополнительно к текущему пакету. Предложение будет действовать каждый месяц с 25 марта и до конца мая 2020 г.

«Бесплатное предложение минут и гигабайтов – мера, направленная на поддержку бизнеса, испытывающего колоссальную нагрузку в связи с эпидемией коронавируса. В том числе, как никогда актуальна возможность работать из дома. Чтобы рабочие процессы не прерывались, нужна устойчивая и доступная связь, – сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков. – Мы заботимся о здоровье наших клиентов и напоминаем, что все обращения к компании могут выполнены дистанционно в личном кабинете "Ростелеком бизнес"».