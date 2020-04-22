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«Яндекс» представил обновленный «Яндекс.Мессенджер»

Интернет Интернет-ПО
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» обновил свой мессенджер. Теперь в нем есть всё что нужно для общения: чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом. Мессенджер доступен на главном экране мобильного приложения «Яндекс» для Android и iOS, в десктопном браузере и на yandex.ru, а также как отдельное приложение.

В обновлённом мессенджере уже есть все пользователи «Яндекса». Достаточно разрешить доступ к контактам, и можно написать близким, друзьям или знакомым. Каждый сможет прочитать сообщение там, где ему удобно — в приложении «Яндекс», браузере или на главной странице «Яндекса». Устанавливать приложение мессенджера для этого не обязательно.

Мессенджер подходит и для переписки, и для голосовых сообщений. Например, короткую реплику удобнее написать, а длинную — наговорить. С помощью разработанной в Яндексе технологии распознавания речи SpeechKit голосовые сообщения на лету превращаются в текст, чтобы их можно было и послушать, и прочитать. Люди могут создавать групповые чаты, в том числе мгновенно заводить семейные чаты для близких. А для тех, кто предпочитает живое общение, есть аудио- и видеовызовы.

Один из главных плюсов «Яндекс.Мессенджера» — возможность следить за новостями и получать интересный контент. В мессенджере есть каналы крупных СМИ, которые пишут о событиях в стране и мире, а также каналы «Яндекса», «Кинопоиска» и другой контент на актуальные темы — в том числе официальная информация о коронавирусе. Люди могут читать о том, что им важно, и в один клик делиться с близкими самым интересным. Завести канал в Мессенджере и рассказать о себе аудитории «Яндекса» может кто угодно: СМИ, блогеры и обычные пользователи.

Мессенджер приходит на смену «Яндекс.Чатам», в которых люди обсуждают новости с соседями по району, связываются с магазинами на «Маркете» и общаются на других сервисах «Яндекса».

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