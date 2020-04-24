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«Яндекс.Дзен» запустил рекламу в видео и упростил правила монетизации

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, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что блогеры «Яндекс.Дзена» теперь могут зарабатывать не только на статьях, но и на видеороликах. С сегодняшнего дня «Дзен» начинает тестировать систему размещения рекламы в видео. Этот вид заработка будет доступен каналам с подключённой монетизацией, авторы которых публикуют видеоролики.

Рекламные блоки появятся в роликах продолжительностью более двух минут. На первом этапе рекламу увидят только пользователи, заходящие в «Дзен» с компьютера. Пока доступны два типа размещений: статичный баннер и блок с простой анимацией. Как и в статьях, реклама будет соответствовать интересам пользователя, а её тип будет определять рекламодатель. Доходы от монетизации в видео будут поступать на баланс канала.

Кроме того, зарабатывать в «Дзене» теперь стало проще: платформа обновила правила подключения монетизации. Раньше для подключения рекламы канал должен был набрать не менее 7000 дочитываний за семь дней в статьях со средним временем чтения от 40 секунд. Новый показатель учитывает общее время, которое пользователи провели как в видео, так и в статьях. Монетизация подключается, когда время чтения и просмотра в канале блогера достигает 10 000 минут. Если сравнивать с предыдущей метрикой, то 7000 дочитываний – это около 12 000 минут чтения. Следить за прогрессом показателя блогеры смогут в редакторе.

«Видео в Дзене становится все более популярным форматом. Видеоролики уже сейчас собирают 1 млрд просмотров в неделю, – сказал руководитель службы «Дзена» по работе с партнерами Александр Соболь, – С запуском монетизации видеоблогеры смогут не только привлечь новую аудиторию среди 16 миллионов ежедневных пользователей «Дзена», но и получать дополнительный доход».

«Яндекс.Дзен» активно развивает направление видеоконтента с конца прошлого года. В апреле этого года «Дзен» увеличил длину видео до 60 минут. Сейчас на платформе уже больше 4000 видеоблогеров, которые создают около 10 000 видео в неделю.

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