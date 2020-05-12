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«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Касса» помогут бизнесу с доставкой и оплатой заказов на месте

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Касса» запустили новую услугу для бизнеса — организацию доставки с оплатой при получении. Это позволит интернет-магазинам доставлять заказы благодаря инфраструктуре «Яндекс.Такси» и на месте принимать оплату через «Яндекс.Кассу», когда товар окажется в руках у клиента. При этом наличные или платежный терминал не понадобятся — покупатель сможет рассчитаться через свой смартфон, перейдя на форму оплаты по QR-коду или ссылке в смс.

Новая услуга поможет компаниям работать с теми, кто предпочитает платить за интернет-покупки только после получения, а пользователям — при доставке рассчитываться за заказы самыми разными способами: от кошельков в «Яндекс.Деньгах» до банковских карт, Apple Pay и Google Pay.

«Среди покупателей интернет-магазинов много тех, кто предпочитает платить при получении заказа. Для таких случаев обычно компания выдает курьерам терминалы для приема платежей банковскими картами. Но если курьерская доставка работает на аутсорсинге, организовать прием онлайн-оплаты на месте бывает сложно. Наше новое решение поможет магазинам обеспечить доставку благодаря инфраструктуре Яндекс.Такси и в то же время предоставить клиентам возможность онлайн-оплаты при получении заказа», — сказала Юлия Горелова, руководитель департамента развития платежного бизнеса «Яндекс.Денег».

«Новая услуга подойдет бизнесу любого размера. Для крупных интернет-магазинов это надежное и чаще всего более выгодное решение, чем собственная курьерская служба. А тем, кто только выходит с продажами в онлайн, не придется нанимать в штат курьеров и беспокоиться о качестве доставки. Все доставляемые товары застрахованы, а курьеры прибывают за заказами уже через 4-5 минут после вызова», — сказал Евгений Синельников, руководитель B2B-направления «Яндекс.Такси».

Совместная услуга «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Такси» работает просто. Покупатель выбирает товары в интернет-магазине, а потом — доставку с оплатой при получении. Затем продавец вызывает курьера через личный корпоративный кабинет «Яндекс.Такси». Если магазин интегрирует свое приложение с «Яндекс.Такси» через API — заказ доставки будет происходить автоматически сразу после того, как пользователь оформит покупку. Дальше курьер забирает товары в магазине, доставляет их и в своем смартфоне запрашивает у «Яндекс.Кассы» платежную ссылку — на свой телефон в виде QR-кода или на телефон покупателя в виде смс-сообщения. Клиент сканирует QR-код своим смартфоном или переходит по ссылке в смс. В обоих случаях в его телефоне откроется платежная страница «Яндекс.Кассы», на которой нужно будет выбрать удобный способ оплаты и подтвердить платеж.

Интернет-магазин сможет выбрать сам, какими методами принимать онлайн-оплату при доставке. В «Яндекс.Кассе» доступны разные способы расчета, среди них — кошельки в «Яндекс.Деньгах», банковские карты, счета мобильных номеров, интернет-банкинги, Apple Pay, Google Pay и другие.

География действия услуги — около 400 городов России. С магазинов, которые подключат новую возможность, «Яндекс.Касса» будет брать комиссию за прием платежей, а «Яндекс.Такси» — оплату за доставку. Подключить услугу можно на сайте «Яндекс.Кассы». Если компания уже работает с платежным решением, нужно обратиться к менеджеру «Яндекс.Кассы».

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