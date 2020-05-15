«Яндекс.Маршрутизация» ускорит доставку хлеба в магазины

«Яндекс» начал внедрять алгоритмы маршрутизации на складах булочно-кондитерского холдинга «Коломенский», который снабжает хлебом более 8000 магазинов Москвы и области. Для холдинга было разработано решение, которое автоматически достраивает и оптимизирует маршруты даже во время погрузки хлеба в автомобили. Технология позволяет снизить себестоимость ежедневной доставки на 10-20% за счет сокращения используемого автопарка — теперь нужно меньше автомобилей, чтобы объехать все адреса.

Магазины предъявляют жесткие требования ко времени доставки хлеба, так как 70% его продается в первой половине дня и покупатели любят, когда батоны, булки и буханки максимально свежие.

Чтобы хлеб попадал на полки вовремя, специалисты «Яндекс.Маршрутизации» помогают внедрить в доставку динамическую систему планирования — она позволяет корректировать маршруты по мере поступления заказов и эффективно распределять адреса между автомобилями.

«Раньше за каждым районом была закреплена одна или несколько машин. Когда поступал заказ, товар отправляли в нужный транспорт. Это простая и привычная схема, но минус в том, что одни машины уходят полупустые, а у других оказывается слишком много точек на маршруте, что увеличивает риск опозданий, — сказал Данил Шелехов, руководитель «Яндекс.Маршрутизации». — С новой системой машины не нужно привязывать к конкретным магазинам. Алгоритм распределяет их так, чтобы максимально быстро объехать больше мест, начиная с тех, где первыми ждут заказ. Для этого учитываются прогнозы пробок, габариты машин, объем заказа и временные окна складов и магазинов».

Чтобы водитель знал, в каком порядке нужно объезжать торговые точки, готовые маршруты загружаются в мобильное приложение «Яндекс.Курьер». Тут водитель работает со своими заказами — изменяет их статусы по мере прохождения маршрута. Эту информацию в онлайн-режиме видят логисты холдинга.

Такое планирование позволяет получить максимум от каждой машины и использовать ровно столько транспорта, сколько нужно для развоза поступившего количества заказов. За месяц тестирования системы удалось сократить опоздания на 10%.