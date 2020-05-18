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«Вконтакте» запустила групповые видеозвонки

ПО Софт Интернет Веб-сервисы

В социальной сети «Вконтакте» теперь можно устраивать групповые видеозвонки. На старте одновременно общаться в них могут до восьми человек. Пользователи прямо в соцсети легко отметят дни рождения, проведут планерки, присоединятся к онлайн-тренировкам или обсудят учебные проекты.

Функция доступна в последней версии мобильного приложения VK. Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения.

Принимать звонки уже может любой пользователь, а возможность создавать их появится у всей аудитории VK в ближайшие дни.

Вячеслав Шебанов, руководитель команды мессенджера «Вконтакте», сказал: «Сейчас видеозвонки — единственный способ проводить встречи с коллегами, видеться с близкими и участвовать в онлайн-занятиях, сохраняя режим самоизоляции. Мы будем оперативно наращивать функциональность нового сервиса, чтобы осенью в групповых видеозвонках можно было легко организовать занятия для целого класса или студенческой группы».

В режиме тет-а-тет пользователи «Вконтакте» могут созваниваться по видео или без него с 2018 г. Функция доступна в мобильном приложении VK. Система инициализации вызовов выстраивает оптимальные маршруты для звонков, устраняет задержки и повышает стабильность соединения. По итогам I квартала 2020 г. ежемесячное количество звонков «Вконтакте» увеличилось на 24% по сравнению с тем же кварталом 2019 г. — до 64 млн в месяц.

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