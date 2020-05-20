Google представила крупное обновление настроек безопасности браузера Chrome

Google представила новые инструменты и дизайн настроек конфиденциальности и безопасности в Chrome для десктоп-версии, чтобы пользователям было проще контролировать собственную безопасность в сети. Это крупное обновление настроек безопасности и браузера в целом.

Обновлен интерфейс настроек для более быстрого и понятного доступа. Добавлены новые инструменты проверки безопасности, которые подскажут, были ли скомпрометированы сохраненные пароли.

Теперь по умолчанию блокируются сторонние файлы cookie для каждого сеанса в режиме инкогнито. Все расширения сгруппированы под одним значком. Добавлены две новые функции: улучшенный безопасный просмотр и безопасный DNS-сервер.

Нововведения, включая измененный раздел «Конфиденциальность и безопасность», появятся в браузере Chrome для компьютера в ближайшие несколько недель.