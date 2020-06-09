«РГС банк» запустил интернет-продажи страховых полисов «Доктор онлайн»

«РГС банк» продолжил расширение направления дистанционных продаж. Новый полис «Доктор онлайн» страховой компании «Росгосстрах» позволит клиентам из любого региона России оперативно оформить продукт на сайте банка и получать интернет-консультации врачей, особенно актуальные во время пандемии коронавируса.

Держатели полиса могут обратиться к специалистам за рекомендациями по состоянию здоровья, помощью в расшифровке анализов, получением экспертного мнения для перепроверки ранее поставленного диагноза, для постоянного наблюдения хронических заболеваний, а также в других случаях, когда необходимо услышать профессиональный медицинский совет.

В рамках программы страхования доступны круглосуточные консультации терапевтов и педиатров, а также запись на онлайн-прием к сертифицированным врачам высшей категории профильных специальностей. Помимо этого, клиенты могут воспользоваться помощью медицинских консультантов по вопросам действующего законодательства об охране здоровья граждан в России, выбора клиники для лечения конкретных заболеваний, получения квот, лекарств, вакцинации или проведения необходимых исследований.

Стоимость полиса составит 4,9 тыс. рублей в год без ограничений по количеству обращений. Услугами могут воспользоваться все категории граждан независимо от состояния здоровья, в том числе консультации оказываются по вопросам здоровья детей от 1 года. Программа предусматривает удобный и быстрый способ связи: телефонный звонок, видеосвязь или консультации через приложение. В приложении наряду с медицинской картой клиента сохраняются история болезни и результаты медицинских обследований. В нем также можно просматривать полученные рекомендации.

«Пандемия коронавируса и режим самоизоляции во многих российских городах продемонстрировали востребованность телемедицинских услуг, когда врач и пациент общаются на расстоянии, имея под рукой лишь гаджет с выходом в интернет. Наша страховая программа реализуется совместно с компанией "Национальная медслужба", высококвалифицированные специалисты которой всегда на связи и готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь», — отметила член правления компании «Росгосстрах» Елена Белоусенко.

«Мы стараемся предлагать клиентам максимально широкий комплекс не только банковских, но и различных сервисных услуг, доступных для дистанционного оформления. Ведь сегодня особенно важно своевременно позаботиться о своем здоровье и всегда быть на связи с врачами. Кроме того, для людей, проживающих в удаленных регионах России, а также оказавшихся в дороге или путешествии, порой телемедицина – единственная возможность оперативно узнать, в какую клинику можно обратиться и получить грамотный совет по профилактике и лечению заболеваний», — сказала член правления, директор по развитию розничного бизнеса «РГС банка» Марина Дембицкая.