Tele2 подключил ледокол «Невская Застава» к сети LТE-450

Tele2, российский оператор мобильной связи, и ГУП «ПИЛАРН», специализирующееся на предупреждении и ликвидации аварийных разливов нефти, протестировали технологию LTE-450 в акватории Финского залива. Ледокол «Невская Застава» обеспечили быстрым мобильным интернетом на частоте 450 МГц c помощью оборудования Skylink. Судно обеспечивает экологическую безопасность на реке Неве и в акватории восточной части Финского залива – Невской губе. Благодаря особенностям технологии LTE в диапазоне 450 МГц – «дальнобойности» и высокой проникающей способности – ледокол все время остается на связи с берегом без задержек прохождения сигнала.

Аварийно-спасательный буксир-ледокол «Невская Застава» – многофункциональное судно, которое отвечает за экологическую безопасность, ликвидирует зажоры, обеспечивает проводку судов в ледовых условиях. Для этого АСБЛ «Невская Застава» выходит в Невскую губу на расстояние до 20 км от берега, при этом ширина губы составляет 15 км. Для постоянной и устойчивой связи с берегом, своевременного получения гидро- и метеопрогнозов, карт ледовой обстановки, обмена оперативной информацией с судами и с диспетчерскими службами судну нужен быстрый и надежный канал интернет-связи.

Возможности LTE-интернета в более высоких частотных диапазонах (1800 МГц или 900 МГц) ограничены: короткие волны сигнала отражаются от водной глади и затухают, что сказывается на устойчивости соединения и скорости интернета. В то же время радиус действия базовой станции, работающей в диапазоне 450 МГц, достигает 20 км. Более того, сигнал обладает более высокой проникающей способностью. Именно поэтому пользователи Skylink получают доступ к скоростному мобильному интернету даже в самых отдаленных районах, будь то дачные поселки или акватория Невской губы.

На борту «Невской Заставы» установили оборудование Skylink, которое обеспечило судно связью с внешним миром. При этом роутеры Skylink дают доступ к мобильному интернету Tele2 на всех диапазонах частот (450 МГц, 800 МГц, 1800 МГц, 2600 МГц), в зависимости от места пребывания пользователя.

Это не первый случай, когда технология LTE-450 показала свою уникальность при работе на удаленных участках акватории Финского залива. В 2019 г. в порту Приморск, где располагается крупнейший на Балтике нефтяной терминал, Skylink обеспечил скоростным мобильным интернетом семь буксиров компании «Союзфлотпорт». Это стало возможным благодаря тому, что сектора базовых станций «светят» в сторону залива и позволяют судам оставаться на связи во время выхода в море.

Дмитрий Курилов, директор по развитию и реализации проекта LTE-450, сказал «Ледокол "Невская Застава" является уникальным судном, которое спасает жителей Северной столицы от подтопления и обеспечивает швартовку судов в порту "Морские ворота". Очень важно, чтобы экипаж ледокола постоянно оставался на связи, мог своевременно получать актуальную информацию с берега и вовремя прийти на помощь там, где нужно. Результаты проведенных тестирований с ГУП "ПИЛАРН" показали, что технология LTE-450 уникальна по своим свойствам при работе на акватории Финского залива даже при значительном удалении от береговой полосы. Там, где сигнал более высоких частотных диапазонов теряется, диапазон 450 МГц показывает отличные результаты. Звук и картинка передаются на высокой скорости и без задержек. Поэтому роутеры Skylink можно также использовать для организации видеонаблюдения на судах».