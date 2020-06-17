Eset: киберпреступники использовали LinkedIn для атаки на аэрокосмические и военные учреждения

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила преступную кампанию кибершпионов под названием In(ter)ception с использованием вредоноса Inception.dll. Целью стали предприятия аэрокосмического сектора и военные учреждения в Европе и на Ближнем Востоке.

Атака начиналась с фейкового сообщения в популярной деловой социальной сети LinkedIn.

Сообщение выглядит как предложение рассмотреть вакансию и не вызывает подозрений. Злоумышленник прикрепляет к письму PDF-файл либо ссылку для скачивания через OneDrive. В нем якобы содержится подробная информация о должностных обязанностях, размере заработной платы и т.д. При его скачивании на рабочую станцию незаметно попадал вредонос.

Преступники пользовались поддельными профилями LinkedIn и e-mail для связи с жертвами.

Среди инструментов, используемых злоумышленниками, были сложные многомодульные вредоносные программы, которые часто маскировались под легальное ПО, а также модифицированные версии ПО с открытым исходным кодом. Также выявлено злоупотребление предустановленными утилитами Windows для выполнения различных вредоносных действий.

Помимо этого, преступники выманивали деньги у других компаний с помощью скомпрометированных учетных записей. В электронной почте злоумышленники находили переписку жертвы с клиентом по поводу неоплаченного счета, а затем пытались убедить ее оплатить счет, указав свои банковские данные.