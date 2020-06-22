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МКБ: расходы россиян на сайтах знакомств после снятия ограничений выросли вдвое

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Московский кредитный банк (МКБ) проанализировал как повлияла пандемия на покупки россиян на сайтах знакомств. МКБ оценивал количество покупок, совершаемых клиентами банка по банковским картам по коду МСС 7273 «Знакомства».

Анализ показал, несмотря на общее снижение транзакционной активности в период пандемии на 40%, количество совершенных платежей в период действия ограничений по коду МСС 7273 «Знакомства» значительно возросло.

Сразу после введения ограничительных мер количество совершенных покупок выросло на треть в сравнении с периодом до пандемии при сохранении среднего чека на уровне 150 руб. С начала июня 2020 г., после начала снятия ограничений активность россиян на сайтах знакомств существенно возросла, количество оплат платных подписок, лайков и иных услуг сайтов знакомств за первую неделю месяца выросло более чем в два раза. Однако с середины месяца спрос на услуги сайтов знакомств стабилизировался и превышает количества платежей в докоронавирусный период на 71%. Средний чек на сегодняшний день зависит от дня недели и колеблется в пределах 100-140 руб.

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