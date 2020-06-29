«Корус консалтинг» провел аудит корпоративной ИТ-системы на базе Sharepoint для Avito

«Корус консалтинг» завершил аудит системы Inavito на платформе Microsoft Sharepoint 2013 для компании «КEX Екоммерц», владельца торговой площадки частных объявлений Avito.ru. По итогам аудита эксперты сформировали детальный отчет о текущем техническом состоянии системы и возможностях ее развития.

В компании «КЕХ Екоммерц» работает решение Inavito – корпоративный портал с функциональными модулями системы электронного документооборота по работе с договорами, доверенностями и блоком заявок. ИТ-решение разработано на базе Microsoft Sharepoint 2013, поддерживалось и дорабатывалось несколькими подрядчиками. В ходе жизненного цикла системы изменился концептуальный подход к решаемым задачам и функциональности, а также накопилось большое количество разрозненной информации и документации о произошедших изменениях. «КЕХ Екоммерц» решила привлечь независимых экспертов, которые проанализируют текущее состояние системы, сведут данные о ключевых технических параметрах, администрировании, подходам к доработкам, документировании Inavito, а также дадут рекомендации на будущее.

Технический аудит выполнила ГК «Корус консалтинг», которая обладает десятилетней экспертизой реализации проектов на базе платформы MS Sharepoint и была неоднократно отмечена корпорацией Microsoft как один из лучших партнеров по данному направлению. ИТ-компания проанализировала состояние текущей инфраструктуры и архитектуры системы, конфигурации платформы, интеграций с ней и полноту описания функциональности в документации, оценила возможности масштабирования и тиражирования, а также проверила правила резервного копирования, восстановления и корректность управления изменениями. Специалисты исследовали Inavito на наличие возможных ошибок в работе и проанализировали организацию процессов поддержки.

В результате аудита «Корус консалтинг» предоставил полный и детальный отчет, содержащий сведения о текущем состоянии производительности, архитектуре, надежности работы системы, безопасности, администрировании и сопровождении, критических моментах и «узких местах», на которые стоит обратить внимание в ближайшее время. Специалисты подготовили практические рекомендации по устранению или снижению рисков по выявленным проблемам, а также информацию о возможностях для доработок, реализации новых функциональных блоков, масштабируемости и тиражирования, перехода на новые версии платформы. Результаты аудита станут основой для принятия решений по устранению существующих проблем, дальнейшему развитию модулей системы.

«Мы в компании "Авито" принимаем аргументированные решения и поэтому перед тем, как спланировать дальнейшие действия по развитию системы электронного документооборота, провели аудит текущего состояния системы. Мы выбрали для этого "Корус консалтинг" как компанию с большим опытом во внедрении и эксплуатации систем электронного документооборота вообще и на платформе MS Sharepoint в частности. С выбором не ошиблись, результаты аудита будут использованы для планирования дальнейшего развития системы», – отметил Александр Мартынов, руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов компании «КЕХ Екоммерц».

«Компании часто оказываются в такой ситуации: система внедрена давно, с тех пор сменились ответственные команды заказчика и подрядчика, неоднократно вносились изменения, были доработки, по-разному велась документация. В итоге бизнес-пользователи ИТ-решения уже не владеют полной информацией о ее техническом состоянии. Кроме того, со временем система устаревает морально, и владельцу важно вовремя решить, как ее модернизировать и правильно поддерживать, чтобы она продолжала выполнять свои функции – или отказаться от нее в пользу нового инструмента. Непредвзятая оценка эксперта, полученная в результате аудита, позволяет получить объективные сведения и наметить план действий. Мы все чаще проводим аудит систем на Sharepoint, видим растущую востребованность данной услуги и планируем развивать это направление», – сказала Елена Пискунович, директор департамента портальных решений ГК «Корус консалтинг».