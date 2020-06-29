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«Ростелеком» организовал Wi-Fi-доступ в медицинских учреждениях Ямала

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Интернет-доступ Маркет

«Ростелеком» завершил крупный проект по организации зон беспроводного доступа в интернет сразу в 106 подразделениях 18 лечебных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа: от Тазовского до Ноябрьска и от Салехарда до Красноселькупа. Работы провели в рамках контракта с Медицинским информационно-аналитическим центром ЯНАО. Таким образом, теперь беспроводным интернетом обеспечены больницы практически всех удаленных и труднодоступных мест Арктического региона.

«Сегодня у наших пациентов появился новый канал общения. Учитывая ситуацию в стране и регионе, особенно важно постоянно находиться на связи с родными и близкими, а также иметь оперативный доступ к новостным лентам СМИ. Это своеобразный залог спокойствия, требование сегодняшнего дня, — сказала директор Медицинского информационно-аналитического центра ЯНАО Ольга Белорус. — В каждом медучреждении организовано разное количество точек доступа. Это зависит от размера и площади зданий».

Установленное в больницах оборудование позволяет пациентам свободно общаться в социальных сетях и пользоваться всеми интернет-сервисами. К каждой точке доступа одновременно могут подключиться до трехсот человек. Для этого нужен лишь смартфон, планшет или другое устройство с возможностью подключения к Wi-Fi. Авторизоваться в сети можно через SMS, сервис ЕСИА портала госуслуг или по номеру телефона. Все точки доступа оснащены системой фильтрации контента, а информация хранится в защищенных центрах обработки данных «Ростелекома». Услуга предоставляется бесплатно.

«Организация сети Wi-Fi для лечебных учреждений Ямала — крупный инфраструктурный проект, беспрецедентный по охвату и срокам реализации. В зданиях установлено более 700 точек доступа. Проект был реализован всего за два месяца, сотрудники работали со всеми необходимыми мерами предосторожности с учетом актуальной ситуации», — сказал директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома» Александр Оболтин.

Самой северной точкой проекта, где появился Wi-Fi, стал поселок Тазовский. Беспроводной доступ в интернет здесь подключили сразу в шести медучреждениях: роддоме, местной поликлинике, детском, сестринском, туберкулезном и инфекционном отделениях больницы. На юге региона — в Ноябрьске — беспроводной доступ в интернет появился в 19 лечебных корпусах: от стоматологии до врачебно-физкультурного отделения. Wi-Fi подключили и в медучреждениях населенных пунктов, расположенных с запада на восток ЯНАО. Высокое качество услуги оценили не только в городах, но и селах. Wi-Fi-доступ в интернет теперь доступен пациентам лечебных учреждений Красноселькупа, Яр-Сале и Мужи.



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